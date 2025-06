"Solo puedo pensar en una cosa": Cubana lanza impactante pregunta en las redes sociales

La creadora de contenidos cubana Cynthia Ríos (@cynthiaryta) ha tocado una fibra muy sensible entre los internautas. Su video resume, en unos segundos, una realidad desgarradora para miles de cubanos: la dependencia de la ayuda exterior para sobrevivir.

Cynthia recorre con rapidez situaciones cotidianas en las que, ante la falta de comida, medicamentos, electrodomésticos, productos de aseo o ropa, saca su teléfono móvil y encuentra una solución.

Esa solución no está en Cuba, sino fuera de sus fronteras. La secuencia muestra cómo, una y otra vez, logra resolver emergencias con un par de toques en la pantalla, una llamada o un mensaje, pero el giro final del video es demoledor.

Sin datos móviles y a punto de quedarse sin conexión, la joven lanza un último mensaje: "Hermana, ¿me puedes hacer una recarga? Ni siquiera eso puedo hacer sin tu ayuda".

La respuesta llega enseguida: "Está bien, cada vez todo es más difícil". Cynthia le dedica unas palabras a su hermana en un mensaje de voz: "Agradezco todo lo que haces por nosotros, pero te confieso que ahora solo puedo pensar en una cosa: ¿Qué se hacen las personas que no tienen a nadie afuera?".

La pregunta resonó con fuerza entre cientos de cubanos que comentaron el video. El contenido se convirtió en una reflexión íntima, y a la vez colectiva, sobre la dependencia de quienes tienen familiares en el extranjero.

“Pensé que ibas a promocionar una agencia de envíos y me quedé hasta el final juzgándote. Y wow... Perdón, me encantó tu video”, confesó una usuaria.

Otra escribió: “Es que leo los demás comentarios y te juro que puedo sentir tus palabras. Creo que ha sido el video más bonito que he visto referente a esos temas”.

Los mensajes de apoyo no tardaron en multiplicarse: “Gracias por hacer este video”, “Yo también me hago esa misma pregunta”, “Cuba duele”, “Todos los días le pregunto a mi mamá: ‘¿Qué hace la gente que no tiene a nadie aquí en EE.UU.?’”.

La carga emocional del video ha provocado una ola de empatía. Muchos usuarios reconocieron haberse sentido identificados y aseguraron que el material es “el más expresivo” y “el más triste” que han visto en redes en estos días, tras las nuevas tarifas de ETECSA.

Con una narrativa sencilla pero poderosa, Cynthia Ríos ha logrado que una pregunta íntima se convierta en un espejo colectivo: ¿Cómo sobreviven en Cuba quienes no tiene a nadie afuera?