En medio de su polémica gira, Dany Ome y Kevincito El 13 cerrarán el verano en Cuba en hotel de Varadero

En medio de la indignación generada por su gira nacional en Cuba, los reguetoneros Dany Ome y Kevincito El 13 encabezarán un evento en el exclusivo Hotel Resonance de Varadero, programado para los días 22, 23 y 24 de agosto, como parte del llamado “Cierre del Verano 2K25”.

El cartel, promovido por PMM y Fiesta Havana, incluye además a Yomil y a Ja Rulay como artistas confirmados.

La elección de Varadero como sede del evento no es casual: se trata de uno de los enclaves turísticos en la isla, donde el acceso está cada vez más limitado para la mayoría de los cubanos debido a los altos precios en contraste con los bajos salarios.

Esta presentación llega tras una oleada de críticas provocadas por sus presentaciones en la isla y en particular un concierto en Santiago de Cuba, en el marco de las celebraciones por el 26 de julio, donde el nieto de Raúl Castro, Guillermo Rodríguez Castro, alias “El Cangrejo”, fue captado disfrutando de la música de los artistas.

Las imágenes desataron el rechazo de muchos cubanos, que cuestionaron a Dany Ome y Kevincito por ir desde Miami a la isla, con la complicidad del régimen, a servir de carnada para la promoción de unos carnavales organizados en medio de una crisis extrema en el país, con apagones interminables y carencias de todo tipo.

Pese a la presión, los artistas lejos de bajar el perfil tras la controversia continúan su gira y ahora planean cerrar el verano en una instalación hotelera que escapa a la realidad del cubano promedio. Un contraste que, lejos de pasar desapercibido, subraya las profundas desigualdades del país y la desconexión de ciertos espectáculos con el sentir popular.

