Sube el precio del dólar: Tasas de cambio al día de hoy en el mercado informal

El dólar estadounidense registra este viernes un leve incremento en el mercado informal y se cotiza en 397 pesos cubanos (CUP), según la tasa de referencia de elTOQUE.
El valor supone una subida de dos pesos respecto a la jornada anterior, cuando cerró en 395 CUP, y lo mantiene en la franja más alta de precios históricos alcanzados por la divisa en la isla.
El euro, en cambio, conserva su cotización récord de 445 CUP por segundo día consecutivo. La estabilidad de la moneda europea contrasta con la volatilidad observada en semanas anteriores, cuando experimentó movimientos abruptos impulsados por el desbalance entre la demanda y la oferta en el mercado negro.
Por su parte, la moneda libremente convertible (MLC) se mantiene a 215 CUP, tras haber recuperado el miércoles los cinco pesos que perdió el martes. Esto confirma la racha de inestabilidad que ha marcado su comportamiento en la última semana, reflejando la fragilidad de un mercado donde los precios dependen casi exclusivamente de transacciones informales.
Evolución de la tasa de cambio
Tasa de cambio informal en Cuba, viernes, 8 de agosto, 2025 - 07:00
- Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 397 CUP
- Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 445 CUP
- Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 215 CUP
Equivalencia en billetes:
Dólar (USD)
- 1 USD → 397 CUP
- 5 USD → 1 985 CUP
- 10 USD → 3 970 CUP
- 20 USD → 7 940 CUP
- 50 USD → 19 850 CUP
- 100 USD → 39 700 CUP
Euro (EUR)
- 1 EUR → 445 CUP
- 5 EUR → 2 225 CUP
- 10 EUR → 4 450 CUP
- 20 EUR → 8 900 CUP
- 50 EUR → 22 250 CUP
- 100 EUR → 44 500 CUP
Preguntas frecuentes sobre la tasa de cambio en el mercado informal cubano
¿Cuál es el precio del dólar en el mercado informal cubano hoy?
El dólar estadounidense se cotiza actualmente a 397 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal de Cuba. Este valor representa un aumento de dos pesos en comparación con el día anterior.
¿Cuál es la situación del euro en el mercado cubano?
El euro se mantiene estable en su cotización récord de 445 CUP por segundo día consecutivo. Esta estabilidad contrasta con la volatilidad que ha mostrado en semanas anteriores debido a la fluctuación entre la demanda y la oferta.
¿Cómo afecta la volatilidad del mercado a la economía cubana?
La volatilidad de las tasas de cambio en el mercado informal cubano impacta directamente el poder adquisitivo de los ciudadanos, quienes dependen de divisas extranjeras para adquirir productos esenciales debido a la devaluación constante del peso cubano frente al dólar y el euro.
¿Qué es la Moneda Libremente Convertible (MLC) y cuál es su valor actual?
La Moneda Libremente Convertible (MLC) es una divisa utilizada en las tiendas estatales cubanas que operan en divisas. Actualmente, se cotiza a 215 CUP, tras recuperar cinco pesos que había perdido anteriormente.
