Sube el precio del dólar: Tasas de cambio al día de hoy en el mercado informal

El dólar estadounidense registra este viernes un leve incremento en el mercado informal y se cotiza en 397 pesos cubanos (CUP), según la tasa de referencia de elTOQUE.

El valor supone una subida de dos pesos respecto a la jornada anterior, cuando cerró en 395 CUP, y lo mantiene en la franja más alta de precios históricos alcanzados por la divisa en la isla.

El euro, en cambio, conserva su cotización récord de 445 CUP por segundo día consecutivo. La estabilidad de la moneda europea contrasta con la volatilidad observada en semanas anteriores, cuando experimentó movimientos abruptos impulsados por el desbalance entre la demanda y la oferta en el mercado negro.

Por su parte, la moneda libremente convertible (MLC) se mantiene a 215 CUP, tras haber recuperado el miércoles los cinco pesos que perdió el martes. Esto confirma la racha de inestabilidad que ha marcado su comportamiento en la última semana, reflejando la fragilidad de un mercado donde los precios dependen casi exclusivamente de transacciones informales.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio informal en Cuba, viernes, 8 de agosto, 2025 - 07:00

Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 397 CUP

Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 445 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 215 CUP

Equivalencia en billetes:

Dólar (USD)

1 USD → 397 CUP

5 USD → 1 985 CUP

10 USD → 3 970 CUP

20 USD → 7 940 CUP

50 USD → 19 850 CUP

100 USD → 39 700 CUP

Euro (EUR)

1 EUR → 445 CUP

5 EUR → 2 225 CUP

10 EUR → 4 450 CUP

20 EUR → 8 900 CUP

50 EUR → 22 250 CUP

100 EUR → 44 500 CUP

Preguntas frecuentes sobre la tasa de cambio en el mercado informal cubano