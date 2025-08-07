Tasa de cambio: Bajón de una de las tres divisas de referencia en Cuba

La Moneda Libremente Convertible (MLC) da un paso atrás en Cuba, quiere salvarse pero parece una moneda condenada a desaparecer, tal como se ha venido augurando.

La MLC ha protagonizado una racha de notable inestabilidad esta semana.

Tras recuperar el miércoles los cinco pesos que perdió el martes en el mercado informal de divisas en Cuba, hoy vuelve a caer a los 215 CUP.

El dólar y el euro, por su parte, se estancan y conservan por segundo día consecutivo el mismo valor: la moneda estadounidense en 395 CUP y la europea en 445 CUP, cifras récord de venta en ambos casos.

Evolución de la tasa de cambio

Subidón de la mediana de venta para el dólar y el euro

La mediana de valores de compraventa en el mercado informal apunta a aumentos para el dólar y el euro: la divisa estadounidense se vende a 400 y el dólar a 444,59.

Mediana de valores de compra y venta de dólares, euros y MLC en el mercado informal (Fuente: Captura de elTOQUE)

Lo más leído hoy:

La mediana de valores de compraventa que publica elTOQUE representa el precio intermedio entre las diferentes ofertas reportadas por usuarios y observadores del mercado informal en Cuba.

A diferencia del promedio, la mediana evita distorsiones causadas por valores extremos y refleja con mayor precisión el comportamiento real de las transacciones más comunes.

Tasa de cambio hoy 07/08/2025 - 7:29 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 395 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 445 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 215 CUP.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 7 de agosto:

1 USD = 395 CUP.

5 USD = 1,975 CUP.

10 USD = 3,950 CUP.

20 USD = 7,900 CUP.

50 USD = 19,750 CUP.

100 USD = 39,500 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 445 CUP.

5 EUR = 2,225 CUP.

10 EUR = 4,450 CUP.

20 EUR = 8,900 CUP.

50 EUR = 22,250 CUP.

100 EUR = 44,500 CUP.

200 EUR = 89,000 CUP.

500 EUR = 222,500 CUP

A mediados de julio el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, anunció que en el segundo semestre de 2025 se implementará un nuevo “mecanismo de gestión, control y asignación de la divisa”, como parte del llamado “Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía”.

Según lo dado a conocer, el nuevo modelo incluirá la transformación del mercado cambiario oficial, la consolidación de esquemas de financiamiento y la supuesta redistribución más eficiente de las divisas generadas por las empresas estatales.

Mientras tanto, el mercado informal sigue marcando la pauta: el peso cubano vale cada vez menos y las remesas de los emigrados constituyen el principal sostén de millones de hogares en todo el país.