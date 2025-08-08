En Cuba, frente a la reja de una casa, se dio un abrazo de esos que hacen olvidar por un instante todos los problemas. Una suegra y su nuera se apretaron como si el tiempo no existiera, pero lo que en realidad viajaba entre esos brazos era un pedazo de hijo que no pudo estar allí.

La joven había volado desde Estados Unidos con una misión más importante que cualquier maleta: entregar a esa madre el abrazo que su hijo —y esposo de la viajera— le enviaba desde otro país, atado por un papel que para muchos cubanos es sinónimo de espera eterna: el I-220A.

La escena, grabada y compartida en TikTok por @maydelingutierrz, no tardó en tocar corazones. “Suegra, aquí te doy el abrazo que tu hijo te manda, ya que no pude traértelo por culpa del maldito I-220A”, escribió sobre el video. En las imágenes, la madre cubana, visiblemente emocionada, recibe el apretón con lágrimas en los ojos. Un momento que condensa dificultad, ternura y nostalgia, sentimientos que cualquiera que viva lejos de su familia conoce bien.

Para quien no lo sepa, el I-220A es una orden de supervisión emitida por Inmigración en Estados Unidos. No prohíbe formalmente salir del país, pero si tienes un caso de asilo o buscas regularizarte, hacerlo es como jugarte el todo por el todo. Por eso, muchos prefieren esperar… aunque eso signifique pasar años sin besar ni abrazar a los suyos.

En los comentarios del video, que se volvió viral en pocas horas, se repiten historias que podrían llenar un libro entero. “Soy I-220A y extraño tanto a mis padres”, contaba una mujer. Otra decía que lleva seis años sin poder abrazar a su madre. Y no faltaron quienes, como en este caso, enviaron a un familiar para cumplir la misión de estrecharse contra un pecho que lleva demasiado tiempo esperando.

Lo que hace especial a este abrazo no es solo que haya cruzado fronteras sin pasaporte, sino que guarda todo lo que los cubanos saben de distancia y del ingenio para acortarla. Porque, al final, ese apretón no fue solo un saludo: fue la forma más humana de recordarle a una madre que, aunque su hijo esté lejos, siempre encontrará la manera de llegar hasta ella.

