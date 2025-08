¿Hasta cuándo los cubanos sufrirán esto? La desgarradora despedida de Maka y Coralita de Tahimí en Punta Cana

¡Imposible no llorar! Así fue la dura despedida de Maka, Coralita y Tahimí

Un video compartido en TikTok por la cuenta @maka.lacasademaka muestra uno de los momentos más dolorosos que enfrentan miles de familias cubanas: la separación. Las imágenes captan la despedida entre las actrices Maka (María Karla Rivero), Coralita Veloz y Tahimí Alvariño, ocurrida en Punta Cana, República Dominicana, donde se habían reencontrado recientemente tras tiempo separadas.

En las imágenes, Maka y el actor Jean Michel expresaron la impotencia que sienten ante una realidad que afecta a miles de cubanos. “Es muy jodido, muy triste que estén las familias divididas y que haya un solo responsable que sea esa jodida dictadura”, afirmó Michel, quien cuestionó que deban encontrarse fuera de Cuba para poder compartir con sus seres queridos.

El actor insistió en que su deseo es que algún día estas reuniones puedan ocurrir en Cuba, pero “en nuestras playas, en nuestras calles, en libertad”.

Un drama que miles de familias cubanas comparten

El video ha generado miles de reacciones en redes sociales, con mensajes de empatía y dolor: “Qué tristeza la verdad. Es durísima esas despedidas”, escribió una usuaria. Otro comentó: “Ojalá pronto Cuba sea libre”. También hubo críticas hacia la familia, cuestionando la postura pública de algunos de sus miembros.

Hace apenas unas semanas, la familia protagonizó otro momento emotivo en Punta Cana, el añorado reencuentro, que fue celebrado en redes sociales con abrazos y sonrisas tras años separadas.

Este nuevo encuentro y despedida se suman a otros momentos que han marcado la historia reciente de la familia. En junio de 2022, Coralita Veloz logró llegar a Miami tras un largo y complejo viaje que la llevó primero a Guyana. “Estoy muy feliz. Ya estoy aquí en la casa de mi hija, de Maka, de mi nieto, de mi yerno”, dijo emocionada en el programa “La casa de Maka”, donde relató el proceso y agradeció el apoyo recibido durante su tránsito.

Más recientemente, Coralita atravesó momentos difíciles de salud. En mayo de este año fue sometida a una operación de urgencia en Miami tras una grave fractura en el hombro derecho que amenazaba con dejarla sin movilidad. “Estoy atornillada”, bromeó tras la intervención, agradeciendo el apoyo de familiares y amigos en un proceso que calificó como uno de los más difíciles de su vida.

Los reencuentros no han sido exclusivos de la madre y Maka. En agosto de 2023, Maka y Tahimí protagonizaron un emotivo abrazo en Bogotá tras varios años sin verse. “Te amo hermana, que no me faltes nunca”, escribió Maka en Instagram, acompañando el post con imágenes junto a sus hijos respectivos hijos Iré y Diego (quienes también estuvieron presentes en el nuevo reencuentro, esta vez en Punta Cana).

Restricciones que dividen familias

La despedida de Maka y Coralita de Tahimí -que vive en Cuba- refleja un problema mayor: las políticas y restricciones que impiden la reunificación familiar. A las dificultades económicas se suman medidas que afectan a quienes residen fuera. En las últimas semanas, decenas de cubanos han denunciado ser “regulados” por el gobierno, lo que les prohíbe salir del país incluso con residencia legal en Estados Unidos.

“Es muy triste que esto lo tengamos que hacer fuera de nuestra isla”, lamentó Michel, en una frase que sintetiza la realidad de millones de cubanos para quienes el precio de la libertad y la reunificación familiar sigue siendo dolorosamente alto.

