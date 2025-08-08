Randy Malcom y Annaby Pozo se rinden ante los encantos del Caribe en sus paradisíacas vacaciones

El mar turquesa, las arenas blancas y el sol radiante han sido el escenario perfecto para que el cantante cubano Randy Malcom, integrante de Gente de Zona, y su pareja, Annaby Pozo, disfruten de unas vacaciones de ensueño en el Caribe.
La pareja ha compartido en redes sociales momentos llenos de relax, complicidad y diversión, navegando por aguas cristalinas y explorando playas que parecen sacadas de una postal.
Desde paseos en yate hasta chapuzones refrescantes, sus publicaciones dejan claro que están viviendo días inolvidables.
Annaby no dejó pasar la oportunidad de presumir de su cuerpazo con un bikinazo de infarto con una verdadera postal de fondo.
Lo más leído hoy:
“El Caribe tiene magia”, escribió la empresaria cubana en una de las historias que publicó en Instagram, acompañada de imágenes donde la vemos disfrutando del sol y del mar.
Randy, por su parte, no ocultó su felicidad, posando sonriente junto a ella, caminando por la arena, zambulléndose en el mar y mostrando que estos días son tanto de descanso como de romance.
Entre paisajes idílicos y gestos de cariño, la pareja ha dejado a sus seguidores suspirando por un viaje similar, confirmando que el Caribe sigue siendo uno de los destinos más seductores para desconectar de la rutina y celebrar el amor.
Preguntas frecuentes sobre las vacaciones de Randy Malcom y Annaby Pozo en el Caribe
¿Dónde han pasado sus vacaciones Randy Malcom y Annaby Pozo?
Randy Malcom y Annaby Pozo han disfrutado de unas paradisíacas vacaciones en el Caribe. Han compartido momentos de relax y diversión en playas de arenas blancas y aguas turquesas, documentando su experiencia en redes sociales.
¿Qué actividades han realizado durante sus vacaciones?
Durante sus vacaciones, Randy y Annaby han disfrutado de paseos en yate, chapuzones en el mar y exploraciones de playas, mostrando constantemente su complicidad y alegría en las redes sociales.
¿Cómo han compartido su experiencia vacacional con sus seguidores?
La pareja ha compartido su experiencia vacacional a través de publicaciones en Instagram, donde han mostrado imágenes de sus momentos de descanso, romance y diversión, inspirando a sus seguidores a desear un viaje similar.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.