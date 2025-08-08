Randy Malcom y Annaby Pozo se rinden ante los encantos del Caribe en sus paradisíacas vacaciones

El mar turquesa, las arenas blancas y el sol radiante han sido el escenario perfecto para que el cantante cubano Randy Malcom, integrante de Gente de Zona, y su pareja, Annaby Pozo, disfruten de unas vacaciones de ensueño en el Caribe.

La pareja ha compartido en redes sociales momentos llenos de relax, complicidad y diversión, navegando por aguas cristalinas y explorando playas que parecen sacadas de una postal.

Captura Instagram / Annaby Pozo

Desde paseos en yate hasta chapuzones refrescantes, sus publicaciones dejan claro que están viviendo días inolvidables.

Annaby no dejó pasar la oportunidad de presumir de su cuerpazo con un bikinazo de infarto con una verdadera postal de fondo.

Captura Instagram / Annaby Pozo

“El Caribe tiene magia”, escribió la empresaria cubana en una de las historias que publicó en Instagram, acompañada de imágenes donde la vemos disfrutando del sol y del mar.

Captura Instagram / Annaby Pozo

Randy, por su parte, no ocultó su felicidad, posando sonriente junto a ella, caminando por la arena, zambulléndose en el mar y mostrando que estos días son tanto de descanso como de romance.

Entre paisajes idílicos y gestos de cariño, la pareja ha dejado a sus seguidores suspirando por un viaje similar, confirmando que el Caribe sigue siendo uno de los destinos más seductores para desconectar de la rutina y celebrar el amor.

Preguntas frecuentes sobre las vacaciones de Randy Malcom y Annaby Pozo en el Caribe