Día de las Madres: las felicitaciones de los artistas cubanos

Como cada segundo domingo de mayo, en muchas partes del mundo, incluida Cuba, se celebra el Día de las Madres y los mensajes que desde las redes sociales escriben algunos famosos cubanos demuestra qué tan especial es esta jornada.

Leoni Torres

El actor Leoni Torres ha compartido un carrusel de fotos de su madre, su esposa, la actriz Yuliet Cruz, y su recientemente fallecida abuela.

“Feliz día a todas las madres del mundo”, escribió en el texto que acompaña a la publicación.

Emilio Frías

El cantante Emilio Frías, de El Niño y la Verdad, quien abandonó Cuba por su postura crítica al régimen cubano, compartió un sentido texto donde lamentó no tener a su madre cerca.

“No tenerte cerca de mí físicamente, ha sido de las cosas más difíciles que me ha tocado en esta etapa de mi vida, no poder abrazarte y sentir que todo va estar bien, no tenerte ahí en cada éxito, en cada logro que tú construiste junto conmigo”, dijo.

“Quiero que sepas que eres tú la fuerza más grande que mueve mi vida y que tú vivas orgullosa de mí “Tu mejor creación” es todo lo que pido y por lo que lucho y soy mejor cada día. Te amo madrecita mía Surania espero pronto poder abrazarte una vez más y que este abrazo sea eterno. Feliz día para todas esas Bellas madres en la tierra y en el cielo”, agregó.

Frías también tuvo palabras de elogio para su esposa “una mujer que aprendió a ser madre sin manual y sin videos de YouTube, sin su madre ni abuela al lado para corregir o ayudar”.

“Una mujer que salió a dar a luz a una tierra ajena movida sola por el amor y el futuro de su criatura, una mujer que dejó que sus sentimientos e intuiciones la guiaran para hacer un trabajo tan lindo como criar a una linda bebé. Feliz día de las madres a mi compañera de vida, una mujer única y una mamá increíble. Te amo mi princesa”, expresó.

Alexander Delgado Randy Malcom

Los populares cantantes de Gente de Zona Alexander Delgado y Randy Malcom también compartieron fotos y felicitaron a sus madres y esposas.

“¡Feliz Día a todas esas mujeres que hacen el trabajo más arduo del mundo! ¡Feliz Día de las madres! Súper agradecido de tener una madre espectacular y una compañera que es una madre incondicional. Las amo”, se lee en la publicación general del dúo.

Aymée Nuviola

La cantante Aymée Nuviola escribió un hermoso mensaje de recordación de su madre fallecida. “Cierro los ojos y respiro profundo para no llorar. Pueden pasar siglos, pero nunca dejaré de sentir una profunda tristeza cuando pienso en tu partida”, dijo.

“Eras y seguirás siendo, mima, con tu olor inconfundible, con tu gran talento para tocar el piano, para la historia, y para hacer chistes inteligentes, para muchas cosas pero no para la cocina, y eso lo heredé de ti. Sé que nos volveremos a ver, y será un encuentro grandioso, lleno de amor, como todo lo que salía de ti. ¡Te amo mimaaaa! Feliz día de las madres para todas mis divinas”, comentó.

Cuqui La Mora

La humorista Cuqui La Mora compartió una foto de su hija. “Feliz día a todas las madres. Ser madre es un regalo y cuidar a la nuestra es una satisfacción increíble. Pasen un día espectacular. Bendiciones”, deseó.

Tahimí Alvariño

La actriz Tahimí Alvariño le dedicó una emotiva felicitación a su madre, la también actiz Coralita Veloz, y “a todas las madres”, desde la página de Cuba Actores.

Rachel Cruz

La actriz Rachel Cruz difundió un hermoso video de momentos junto a su pequeña hija.

“Ya tenía motivos suficientes para estar agradecida, comida, techo, familia, tranquilidad, amor, ilusiones, pero la vida quiso consentirme todavía más, entonces me trajo tu sonrisa”, escribió.

Enrique Bueno

“Te amo mami, feliz día de las madres”, escribió el actor junto a varias fotos con su madre.

Alberto Pujols

El actor Alberto Pujols les deseó alegrías y felicidad a todas las madres en este día a través de un video compartido en su página de Facebook.