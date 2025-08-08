"Vas o te quedas fuera": Eduardo Antonio a punto de cerrar por capacidad su concierto de aniversario

El Divo de Placetas está a punto de colgar el cartel de “entradas agotadas” para el espectáculo con el que celebrará sus 50 años de carrera artística, el próximo 9 de agosto, en el Flamingo Theater Bar de Miami. Bajo el slogan “Divo + Glamour + Show”, la velada promete ser un derroche de música, emociones y brillo.

“Solo tres mesas disponibles. Vas o te quedas fuera”, advirtió el artista en Instagram, en un mensaje que muchos interpretaron como un dardo directo a Alexander Otaola, a quien ha llamado en varias ocasiones “gata igualada” y con quien mantiene una rivalidad pública.

La cita reunirá a una cartelera de lujo con Abejas Memes y sus personajes Macusa y Carlitos, el carismático Mónico Pino, el actor y transformista Marytrini, el cantante Eddy Borges, el grupo Los 3 de La Habana, además de Fedro, Yeny Yeny y El Real. Humor, música y espectáculo se mezclarán en una noche para el recuerdo.

En redes sociales, Eduardo Antonio ha mostrado adelantos de los ensayos, donde se le ve bailando mambo junto a Abejas Memes y Marytrini, entre plumas, risas y coreografías vibrantes.

Como parte de esta celebración por sus cinco décadas de carrera, el artista también tendrá un perfume en su honor, “Divo Forever”, que busca capturar su esencia artística.

Queda muy poco tiempo y las mesas disponibles podrían marcar la diferencia entre formar parte de un momento cultural único o quedarse fuera de la gran fiesta de El Divo.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre el concierto de aniversario de Eduardo Antonio