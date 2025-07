Eduardo Antonio arremete contra Otaola: "Fui el rey del carnaval y grité Viva Cuba Libre y Abajo la dictadura"

El cantante cubano Eduardo Antonio, conocido como El Divo de Placetas, respondió con dureza al influencer Alexander Otaola, quien había cuestionado su reciente participación como rey del Carnaval Cubano de Nueva York.

En un video compartido en sus redes sociales, Eduardo no se guardó nada y arremetió contra el presentador: “Esto es para ti mi gata igualada, cinco acres de churre es lo que tú tienes. Déjame explicarte algo, como tú no vives puerta calle, tú nunca vas a tener una carroza, porque tú no tuviste 15 años, tú eres fea, naciste fea, sigues fea y morirás fea. Tú nunca vas a poder ser ni batutera, ni ayudante de batutera, ni comparsera y menos la que lleva la corona”.

El artista defendió su derecho a lucir la corona del evento y aseguró que fue contratado para representar dignamente a la comunidad cubana en Nueva York: “Yo soy El Divo de Placetas, yo soy digno de esa corona que no compré, que llegó a mí y que me pagaron para que yo luciera por las calles de la Madison en New York, te guste o no”.

Eduardo también reprochó a Otaola que lo critique constantemente, pero no reconozca cuando alguien como él alza la voz por Cuba en espacios importantes. “Todo lo criticas, todo lo que no puedes tener lo tienes que criticar, pero yo fui el rey del Carnaval de Cuba y en ese carnaval grité ‘¡Viva Cuba Libre y Abajo la dictadura!’”, recordó.

En tono desafiante, el cantante subrayó la diferencia entre ambos: “Aprende de mí que te falta mucho, recuerda que te lo dije un día, tú y yo no estamos en la misma tarima porque yo tengo talento”.

La respuesta culminó con una crítica directa a Otaola y su manera de hacer contenido: “Tú no tienes gracia mi amor, tu única gracia es sentarte a pretender que lastimas a la gente, ya tú ni lastimas, ya tus espinas con el 12% se jodieron”, dijo, en alusión a las elecciones en las que se presentó para alcalde.

