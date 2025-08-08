El Micha viaja a Cuba, le captan sacándose fotos con fans y todos piensan lo mismo al ver el video

El reguetonero cubano El Micha fue captado este jueves en las calles de La Habana compartiendo con seguidores, previo a su esperado concierto en el Malecón capitalino, lo que generó revuelo en redes sociales.

Vestido completamente de negro y con su característica gorra, el artista se mostró accesible y sonriente mientras saludaba, conversaba y se tomaba fotos con varias personas, incluidos jóvenes y niños que llevaban mochilas.

Las imágenes, compartidas en redes sociales, muestran a El Micha rodeado de fanáticos en un ambiente distendido. Algunos usuarios destacaron su cercanía con el público y aplaudieron que “no se le subieran los humos”, mientras que otros comentaron que este tipo de gestos refuerzan su conexión con la gente de a pie.

En los comentarios, muchos coincidieron en lo mismo: aunque El Micha está apagado en Miami, en Cuba sigue siendo donde más lo conocen y donde no paran de pedirle fotos. “Aquí es una estrella”, escribió un usuario en Instagram. Otro comentó: “Donde lo reconocen de verdad es en su tierra”.

El Micha había anunciado días antes que ofrecerá un concierto gratuito en el Malecón habanero, lo que causó gran expectativa entre sus seguidores. Lee más sobre el anuncio del concierto aquí.

En las redes, la reacción no se hizo esperar. Comentarios como “tremendo corazón tiene ese hombre” o “lo que hace falta es que cante completo y no media hora” dominaron las discusiones. Muchos se preguntan si el concierto será libre de censura y qué temas incluirá en su repertorio.

Por ahora, lo cierto es que el Micha ya está en Cuba, caminando por las calles y dejando claro que, al menos en presencia, quiere estar cerca de su gente.