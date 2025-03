El Micha rompe el silencio sobre su pasado y sorprende con esta foto antigua: "Nací pobre y voy a morirme rico"

Vídeos relacionados:

El reguetonero cubano El Micha sorprendió a sus seguidores este fin de semana al compartir una fotografía inédita de su juventud en su cuenta de Instagram, acompañada de un poderoso mensaje de superación personal en el que recordó sus humildes orígenes y celebró su camino hacia el éxito.

En la imagen, donde aparece visiblemente joven, el artista escribió: “Michael. Nací pobre y voy a morirme rico. Yo sé quién soy y de dónde vengo. Le doy las gracias a todos los que me han subestimado, gracias a ustedes sigo siendo noticia, me sigo superando y cumpliendo metas. Mi competencia soy yo. Yo soy ejemplo a seguir. Yo soy el orgullo de mi generación y gozo de la admiración de todo el que me conoció. EL MICHA. De dónde salí a dónde estoy, eso te dice quién soy”.

Sus palabras han generado una ola de reacciones en redes sociales, con cientos de comentarios aplaudiendo su mensaje inspirador y su capacidad para sobreponerse a las dificultades. Muchos usuarios lo han felicitado por mantenerse firme en sus raíces mientras avanza en su carrera artística.

El Micha, cuyo nombre real es Michael Fernando Sierra Miranda, es uno de los exponentes más reconocidos de la música urbana cubana. A lo largo de los años ha construido una carrera sólida dentro y fuera de la Isla, combinando géneros como el reguetón, la timba y otros ritmos populares.

Con esta publicación, el cantante reafirma su identidad y deja claro que su historia es un ejemplo de esfuerzo, persistencia y orgullo personal. Una historia que, según él mismo, sirve de inspiración para quienes lo conocen y lo han visto crecer, desde los barrios humildes de La Habana hasta los escenarios internacionales.

