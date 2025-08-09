Ocupan a un hombre mochila con gran cantidad de marihuana en Bayamo

Vídeos relacionados:

Un hombre fue detenido en Bayamo tras ser sorprendido con una mochila que contenía una alta cantidad de envoltorios de marihuana.

La captura, difundida en redes por el perfil oficialista "Entérate con Aytana Alama", ocurrió luego de que la policía recibiera una llamada alertando sobre la presencia de un individuo con comportamiento "sospechoso" en la vía pública.

Según el reporte, agentes del Ministerio del Interior (MININT) localizaron al sospechoso en el patio de una vivienda, donde procedieron a revisar sus pertenencias y hallaron la droga.

"Gracias al apoyo incondicional de personas de la población y el trabajo realizado por los miembros del Minint, se mantiene la lucha permanente contra las drogas", escribió el sitio, dedicado a ensalzar la labor policial cubana en medio de las fuertes críticas que enfrenta por su desidia ante los delitos.

Las autoridades reiteraron que se mantiene una lucha permanente contra el tráfico y consumo de drogas, consideradas altamente perjudiciales para la salud humana, y subrayaron la importancia de la colaboración popular en estos operativos.

En fechas recientes, en Bayamo, un operativo antidrogas en el reparto Ciro Redondo permitió ocupar estupefacientes dentro de una vivienda, mientras que en el reparto Siboney se arrestó a un ciudadano en posesión de marihuana.

En Pilón, la Policía descubrió una casa donde se cultivaban múltiples plantas del mismo narcótico.

Manzanillo también fue escenario de varias intervenciones: en el reparto Caymari, se incautaron envoltorios de marihuana junto a una suma significativa de dinero en efectivo, presuntamente derivada del tráfico.

En otro hecho, dos ciudadanos fueron interceptados mientras transportaban drogas químicas ilegales desde Manzanillo hacia la capital provincial, añadió la fuente.

Las autoridades también capturaron en Bayamo a un traficante que escondía marihuana y sustancias químicas en su domicilio, y sorprendieron a un individuo robando en el mercado Luis Ramírez López.

Tales acciones ocurren en un contexto de creciente preocupación por el auge del tráfico y consumo de drogas en la isla, especialmente los llamados cannabinoides sintéticos o “químico”, que han ganado presencia en zonas urbanas como La Habana.

