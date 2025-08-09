Ocupan a un hombre mochila con gran cantidad de marihuana en Bayamo

Vídeos relacionados:
Un hombre fue detenido en Bayamo tras ser sorprendido con una mochila que contenía una alta cantidad de envoltorios de marihuana.
La captura, difundida en redes por el perfil oficialista "Entérate con Aytana Alama", ocurrió luego de que la policía recibiera una llamada alertando sobre la presencia de un individuo con comportamiento "sospechoso" en la vía pública.
Según el reporte, agentes del Ministerio del Interior (MININT) localizaron al sospechoso en el patio de una vivienda, donde procedieron a revisar sus pertenencias y hallaron la droga.
"Gracias al apoyo incondicional de personas de la población y el trabajo realizado por los miembros del Minint, se mantiene la lucha permanente contra las drogas", escribió el sitio, dedicado a ensalzar la labor policial cubana en medio de las fuertes críticas que enfrenta por su desidia ante los delitos.
Las autoridades reiteraron que se mantiene una lucha permanente contra el tráfico y consumo de drogas, consideradas altamente perjudiciales para la salud humana, y subrayaron la importancia de la colaboración popular en estos operativos.
Lo más leído hoy:
En fechas recientes, en Bayamo, un operativo antidrogas en el reparto Ciro Redondo permitió ocupar estupefacientes dentro de una vivienda, mientras que en el reparto Siboney se arrestó a un ciudadano en posesión de marihuana.
En Pilón, la Policía descubrió una casa donde se cultivaban múltiples plantas del mismo narcótico.
Manzanillo también fue escenario de varias intervenciones: en el reparto Caymari, se incautaron envoltorios de marihuana junto a una suma significativa de dinero en efectivo, presuntamente derivada del tráfico.
En otro hecho, dos ciudadanos fueron interceptados mientras transportaban drogas químicas ilegales desde Manzanillo hacia la capital provincial, añadió la fuente.
Las autoridades también capturaron en Bayamo a un traficante que escondía marihuana y sustancias químicas en su domicilio, y sorprendieron a un individuo robando en el mercado Luis Ramírez López.
Tales acciones ocurren en un contexto de creciente preocupación por el auge del tráfico y consumo de drogas en la isla, especialmente los llamados cannabinoides sintéticos o “químico”, que han ganado presencia en zonas urbanas como La Habana.
Preguntas frecuentes sobre el tráfico de drogas en Cuba
¿Qué ocurrió recientemente en Bayamo relacionado con el tráfico de drogas?
Un hombre fue detenido en Bayamo mientras portaba una mochila con una gran cantidad de marihuana. La captura fue posible gracias a una llamada ciudadana que alertó a la policía sobre el comportamiento sospechoso del individuo. Este arresto es parte de una serie de operativos contra el tráfico y consumo de drogas en la región.
¿Cómo está respondiendo el gobierno cubano al aumento del tráfico de drogas?
El gobierno cubano ha intensificado los operativos policiales y promueve una política de "tolerancia cero" contra el tráfico de drogas. Se han llevado a cabo numerosos operativos en diversas provincias, incautando drogas y arrestando a sospechosos. Además, se han implementado juicios ejemplarizantes y se ha propuesto la creación del Observatorio Nacional de Drogas para monitorear este fenómeno.
¿Qué drogas son las más preocupantes en el contexto cubano actual?
Los cannabinoides sintéticos, conocidos como "químico", son especialmente preocupantes. Estas sustancias han ganado presencia en zonas urbanas y son altamente adictivas y tóxicas, provocando convulsiones y psicosis. La marihuana también sigue siendo un problema significativo, con varios cultivos clandestinos descubiertos recientemente.
¿Cuál es el papel de la comunidad en la lucha contra las drogas en Cuba?
La colaboración ciudadana es clave en la lucha contra el tráfico de drogas en Cuba. Las autoridades resaltan la importancia de las denuncias y la participación de la población para identificar actividades sospechosas y colaborar con las fuerzas del orden, lo cual ha sido crucial en varios arrestos recientes.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.