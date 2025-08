Gobierno cubano confisca embarcaciones encontradas en costas de Santiago de Cuba

El gobierno cubano, a través de la Capitanía del Puerto de Santiago de Cuba, anunció la confiscación provisional de una embarcación encontrada el pasado 7 de junio frente al poblado Uvero, municipio Guamá, en la provincia Santiago de Cuba. El hallazgo fue realizado conforme al artículo 214, inciso c), del Decreto No. 317, Reglamento de la Ley No. 115 «De la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre» . La embarcación en cuestión es tipo Zodiac, con casco de goma y plástico, color blanco y rojo, con una eslora

Foto © Escambray