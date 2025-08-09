Aduana de EE.UU. decomisa botella con “sustancia biológica” a pasajero que llegó desde Cuba

Agente del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), encargado de regular la entrada de personas y mercancías al país.

Un pasajero que aterrizó en el Aeropuerto Intercontinental “George Bush” de Houston, Texas, procedente de Cuba, vio cómo agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) le decomisaban una botella con veneno de escorpión, sustancia cuya importación está estrictamente regulada.

El incidente, revelado el pasado miércoles por la propia agencia federal en redes sociales y difundido por el Miami Herald, provocó una advertencia directa a viajeros que intenten ingresar al país con materiales biológicos no declarados, pues CBP aprovechó para escribir en sus redes: “Por favor, deje los remedios caseros en casa”.

CBP recordó que todos los materiales biológicos que ingresen a Estados Unidos deben cumplir con regulaciones internacionales, federales y estatales y estar documentados, etiquetados, embalados y declarados. Ignorar estos requisitos puede derivar en retrasos, multas, procesos penales e incautaciones.

La agencia también señaló que la declaración de este tipo de materiales puede hacerse verbalmente, por aplicaciones móviles como Mobile Passport Control, en quioscos de autoservicio como Global Entry, o mediante el formulario 6059B.

Con esta advertencia, las autoridades buscan evitar riesgos para la salud pública, la agricultura y los recursos naturales del país.

De acuerdo con el director de operaciones de campo de CBP en Houston, Jud Murdock, el viajero alegó que el frasco con veneno de escorpión sería utilizado con fines médicos. Sin embargo, no presentó la documentación exigida para su importación, por lo que la sustancia fue incautada tras la revisión de especialistas agrícolas.

En Cuba, científicos han promovido desde hace años el uso del veneno del escorpión azul (Rhopalurus junceus) —una especie endémica— como tratamiento alternativo para aliviar dolores e inflamaciones, e incluso como terapia complementaria en casos de cáncer.

La farmacéutica estatal Labiofam lo comercializa desde 2011 bajo el nombre Vidatox, aunque su eficacia contra tumores sigue siendo cuestionada por la comunidad científica internacional, dice un reportaje de Reuters.

