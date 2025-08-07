Detienen a cubanos en intento de contrabando frente a las costas de Miami

Seis personas originarias de Cuba, China y República Dominicana fueron arrestadas el domingo por la noche frente a las costas de Miami, tras un fallido intento de contrabando marítimo.

La unidad de Operaciones Aéreas y Marinas (AMO, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos informó los detalles del caso en su perfil en la red social Facebook.

Los sujetos fueron interceptados por agentes de la Unidad Marítima de Miami y trasladados al buque de la Guardia Costera USCGC Paul Clark, donde fueron procesados por oficiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

La embarcación utilizada fue incautada bajo la sección 1324 del Título 8 del Código de Estados Unidos, que penaliza el transporte ilegal de personas.

"Seguimos comprometidos a salvaguardar las aguas de nuestra nación en todo momento", escribió la agencia federal en su página oficial de Facebook, junto a la etiqueta #SeguridadFronteriza.

Lo más leído hoy:

Antecedentes recientes de tráfico de personas en Miami

Este nuevo caso se suma a otros incidentes similares ocurridos en lo que va de año. En enero, las autoridades estadounidenses arrestaron en Miami a dos ciudadanos cubanos acusados de operar una red de tráfico de migrantes chinos hacia Estados Unidos.

De acuerdo con el jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector Miami, Jeffrey Dinise, los detenidos fueron interceptados junto a 26 migrantes chinos indocumentados, tras un operativo conjunto con la policía de Coral Gables.

Los inmigrantes, 17 hombres y 9 mujeres, fueron localizados mientras viajaban en dos furgonetas en las zonas de 88th Street y Old Cutler Road, y 11600 Old Cutler Road. En la escena también fue recuperada un arma de fuego.

“No hay lugar para el tráfico de personas en la ciudad de Coral Gables y mucho menos en el estado de Florida. Debemos atacar directamente la inmigración ilegal utilizando nuestras agencias estatales y locales experimentadas”, declaró en su momento John Vecchio, agente especial del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) en Miami.

Preguntas frecuentes sobre el intento de contrabando frente a las costas de Miami