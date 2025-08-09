Desde una bañera y envuelto en espuma: Así se prepara El Divo para celebrar sus 50 años de carrera

Vídeos relacionados:

Desde una bañera colmada de espuma y con una copa de champán en mano, Eduardo Antonio despliega su característico glamour y buen humor mientras cuenta las horas para el concierto que marcará sus 50 años de trayectoria artística.

“Y así comienza el día. Listos para esta noche darlo todo. En Flamingo Theater Bar”, compartió en Instagram.

El Divo de Placetas celebró que su espectáculo de este sábado está sold out con todas las mesas vendidas.

Flamingo Theater Bar de Miami será testigo de una verdadera fiesta: medio siglo de música, pasión, estilo, mucho brillo a ritmo de plumas, pasarela y corazones encendidos.

Hace algunas semanas invitó con emoción a su público y la respuesta de sus fieles fanáticos no se hizo esperar: “Si me han tenido tanto cariño y lealtad... vengan a celebrar conmigo un día tan especial”.

No será una noche común: entre los invitados especiales se destacan Abejas Memes con sus hilarantes personajes Macusa y Carlitos, el carismático Mónico Pino, el transformista Marytrini, el cantante Eddy Borges, el grupo Los 3 de La Habana, y los artistas Fedro, Yeny Yeny y El Real, quienes prometen infundir humor, nostalgia y música cubana hasta el amanecer.

En redes, Eduardo Antonio ha estado ensayando para que el show quede lo más bonito posible, prometiendo una noche llena de sorpresas.

Este aniversario no solo celebra su inmensa carrera; es, en sus propias palabras, “el show del año”, un tributo íntimo y vibrante que mezcla evolución artística, espectáculo y profundo lazo emocional con su audiencia.

