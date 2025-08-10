Remeros ganan la primera medalla de Cuba en Asunción 2025

Vídeos relacionados:
Cuba sumó su primera presea en los II Juegos Panamericanos Júnior gracias a la tripulación del ocho remos con timonel, que conquistó el metal bronceado en la Bahía de Asunción, Paraguay.
El equipo, capitaneado por Roberto Carlos Paz, cruzó la meta con tiempo de 5:45.96 minutos, solo por detrás de Chile (oro, 5:42.26) y Brasil (plata, 5:45.75). Los cubanos pasaron a la mitad del recorrido en tercera posición y supieron mantenerla hasta el final.
“Es un orgullo haber aportado la primera medalla para Cuba. Me siento muy contento con el equipo, los entrenadores y todos los que nos han apoyado para llegar hasta aquí”, declaró Paz en declaraciones recogidas por el diario oficialista Granma.
Otros resultados de la jornada
En el doble par de remos cortos, Roberto Carlos Paz y Leduar Suárez finalizaron quintos (6:39.06) en una final dominada por los brasileños Joao Batista y Daniel Passold (6:31.97).
Por su parte, Adel Gutiérrez y Henry Heredia ocuparon el sexto puesto (7:27.16) en dos remos sin timonel, prueba ganada por los chilenos Rodrigo Paz y Pedro Labatub (6:42.63).
Antecedentes y próximas oportunidades
En la edición inaugural de Cali-Valle 2021, el remo cubano también logró un bronce, resultado igualado ahora en la segunda jornada de Asunción 2025.
Lo más leído hoy:
La posibilidad de mejorar ese registro llegará este lunes con el cuatro sin timonel masculino (Leduar, Roberto Carlos, Adel y Henry) y, en la rama femenina, con Natalie Morales y Claudia Tolón en el doble par de remos cortos.
La cita multideportiva, que cuenta con la presencia de más de 4,000 atletas de 41 países, arrancó este sábado y se extenderá hasta el próximo 23 de agosto.
Preguntas frecuentes sobre los logros de los remeros cubanos en Asunción 2025
¿Cuál fue la primera medalla obtenida por Cuba en los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025?
Cuba ganó su primera medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025 gracias al equipo de ocho remos con timonel, que completó la carrera en un tiempo de 5:45.96 minutos.
¿Quiénes fueron los remeros que destacaron en otras pruebas durante los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025?
En el doble par de remos cortos, Roberto Carlos Paz y Leduar Suárez finalizaron en la quinta posición, mientras que Adel Gutiérrez y Henry Heredia ocuparon el sexto lugar en dos remos sin timonel. Estos resultados reflejan el esfuerzo del equipo cubano en diferentes modalidades del remo en el evento.
¿Cómo fue el desempeño histórico del remo cubano en los Juegos Panamericanos Júnior?
En la edición inaugural de Cali-Valle 2021, el remo cubano también logró un bronce, igualando el resultado en Asunción 2025. Este desempeño refleja una continuidad en el rendimiento del remo cubano en este evento continental.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.