Remeros ganan la primera medalla de Cuba en Asunción 2025

Cuba sumó su primera presea en los II Juegos Panamericanos Júnior gracias a la tripulación del ocho remos con timonel, que conquistó el metal bronceado en la Bahía de Asunción, Paraguay.

El equipo, capitaneado por Roberto Carlos Paz, cruzó la meta con tiempo de 5:45.96 minutos, solo por detrás de Chile (oro, 5:42.26) y Brasil (plata, 5:45.75). Los cubanos pasaron a la mitad del recorrido en tercera posición y supieron mantenerla hasta el final.

“Es un orgullo haber aportado la primera medalla para Cuba. Me siento muy contento con el equipo, los entrenadores y todos los que nos han apoyado para llegar hasta aquí”, declaró Paz en declaraciones recogidas por el diario oficialista Granma.

Otros resultados de la jornada

En el doble par de remos cortos, Roberto Carlos Paz y Leduar Suárez finalizaron quintos (6:39.06) en una final dominada por los brasileños Joao Batista y Daniel Passold (6:31.97).

Por su parte, Adel Gutiérrez y Henry Heredia ocuparon el sexto puesto (7:27.16) en dos remos sin timonel, prueba ganada por los chilenos Rodrigo Paz y Pedro Labatub (6:42.63).

Antecedentes y próximas oportunidades

En la edición inaugural de Cali-Valle 2021, el remo cubano también logró un bronce, resultado igualado ahora en la segunda jornada de Asunción 2025.

La posibilidad de mejorar ese registro llegará este lunes con el cuatro sin timonel masculino (Leduar, Roberto Carlos, Adel y Henry) y, en la rama femenina, con Natalie Morales y Claudia Tolón en el doble par de remos cortos.

La cita multideportiva, que cuenta con la presencia de más de 4,000 atletas de 41 países, arrancó este sábado y se extenderá hasta el próximo 23 de agosto.

