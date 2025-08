Futbolista cubano Marcel Hernández rompe el silencio sobre su futuro en Costa Rica

Vídeos relacionados:

A sus 36 años, el delantero cubano Marcel Hernández vive una etapa de entrega absoluta y silenciosa espera.

Ídolo de la afición costarricense, bicampeón con el Club Sport Herediano, de la primera división, y con 18 goles en campeonatos nacionales, Marcel se encuentra en el último tramo de su contrato sin saber si el club renovará su vínculo.

“Estoy dando el 150% en función del grupo”, aseguró a La Nación, tras anotar un nuevo gol en el reciente partido contra Puntarenas FC, en el que también pidió disculpas a la afición por la derrota.

Con humildad, reconoce que el arranque del torneo no ha sido el ideal, pero promete cambiar el rumbo. “No ha sido el arranque soñado… pero podemos cambiar nuestra historia en los próximos partidos”.

Entre la incertidumbre y la fidelidad

Aunque hubo un primer acercamiento de la directiva florense, Marcel reconoce que no es lo que esperaba y prefiere concentrarse en disfrutar el presente.

“Para mí es eso: disfrutar el día a día… Estoy feliz, tranquilo”, declaró al cierre del partido, sin perder la compostura ni dejar de aportar goles, asistencias y liderazgo.

El técnico Pablo Salazar aún lo considera pieza clave del esquema, pero la dirigencia no ha confirmado si seguirán contando con él más allá de diciembre.

“Por ahora, lo más importante es seguir aportando al Herediano, a la afición, y dar lo mejor de mí. Como dije, seguir disfrutando”, manifestó el atacante.

Una historia de lucha, éxitos y heridas

Marcel no es solo un goleador; es también un hombre marcado por una historia que va más allá del fútbol. En 2022 fue absuelto en Costa Rica de todos los cargos por los que había sido acusado en 2018, incluyendo violación y relaciones con una menor.

Tras cuatro años de proceso judicial y tres intentos de llevarlo a juicio, los tribunales determinaron su inocencia por falta de pruebas y contradicciones en los testimonios.

“Más que yo como hombre, fue la justicia la que triunfó”, dijo entonces, visiblemente aliviado, y con la esperanza de volver a ver a su familia en Cuba tras años de restricciones.

Lejos de la selección, pero no de Cuba

En 2023, Marcel decidió apartarse de la selección nacional de Cuba como gesto de protesta por las precarias condiciones que enfrentan los jugadores cubanos durante las convocatorias.

“Nosotros no comemos bien y no tenemos buenos hospedajes”, denunció. No cerró la puerta, pero dejó claro que el respeto por el jugador es clave para su retorno.

Hoy, el máximo goleador extranjero del fútbol costarricense a nivel de clubes, un logro que alcanzó en 2022, continúa haciendo historia con cada partido.