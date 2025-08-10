Dos ondas tropicales activas en el Atlántico: una con potencial de convertirse en depresión

Vídeos relacionados:
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó este sábado sobre la presencia de dos ondas tropicales en el Atlántico que están siendo monitoreadas por su potencial de desarrollo ciclónico en los próximos días.
La entidad advirtió que una amplia zona de baja presión, asociada a una onda tropical, se ubica frente a la costa oeste de África y está generando una extensa área de lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas.
Según el NHC, las condiciones ambientales son favorables para que este sistema experimente un desarrollo gradual, con posibilidad de convertirse en depresión tropical a mediados o finales de la próxima semana.
El fenómeno se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 15 y 20 mph, atravesando el Atlántico tropical oriental y central. Las Islas de Cabo Verde podrían recibir lluvias intensas este domingo y lunes.
La probabilidad de formación en 48 horas es baja (10 %); y en 7 días, media (50 %).
Por su parte, otra onda tropical se encuentra en el Atlántico central, también con lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas.
Sin embargo, la presencia de aire seco en la región limita su desarrollo en el corto plazo.
El NHC estima que podría experimentar algún desarrollo a mediados de la próxima semana mientras se mueve hacia el norte.
Aunque solo una de las ondas presenta un potencial moderado de desarrollo, las autoridades meteorológicas recomiendan a las comunidades costeras del Atlántico y el Caribe mantenerse informadas, ya que agosto marca el inicio del período más activo de la temporada de huracanes.
Según el informe publicado por el Centro Nacional de Huracanes (NOAA) en el sitio oficial de la agencia, ahora se esperan entre 13 y 18 tormentas con nombre, de las cuales entre 5 y 9 podrían convertirse en huracanes, incluyendo hasta 5 de gran intensidad (categoría 3 o superior).
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.