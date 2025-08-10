"Inspiración hasta para los malos ojos": La Dura arranca suspiros a sus seguidores en Instagram

La influencer cubana conocida como La Dura prendió fuego a las redes con un video en Instagram que dejó a sus seguidores suspirando y llenando la sección de comentarios con halagos y frases motivadoras.

En las imágenes, la pareja de Jacob Forever luce un vestido negro ajustado de lentejuelas, sin mangas, que resalta su figura y refleja la luz con cada movimiento.

El look se complementa con un maquillaje impecable, labios en tono nude, sombras brillantes y pestañas de impacto, junto a un peinado de cabello largo, oscuro y ligeramente húmedo, que le da un toque sensual y sofisticado.

Las poses de La Dura, seguras y seductoras, muestran desde miradas intensas a cámara hasta movimientos elegantes de manos, luciendo joyas llamativas como anillos y aretes dorados en forma de mariposa. Cada gesto transmite seguridad, glamour y poder femenino.

Sus fans no tardaron en reaccionar colmándola de piropos: “Inspiración hasta para los malos ojos”; “Estás dando el ejemplo que de verdad, cuando uno quiere puede. Mujeres, dense cuenta que todo lo que hoy sueñan, mañana lo podrán cumplir con constancia, disciplina y mucho amor en cada cosa que hagan”; “Ella… Dios mío… es linda, es diosa, es LA DURAAAA”; “Belleza de mujer, lista y segura que camina por las alturas”; “Tu estilo no se aprende… se nace con él. Y tú lo tienes de sobra”; “Representas la grandeza, la belleza y el poder de las mujeres”; “Una sola palabra: perfección”; “Hay que quitarse el sombrero con esta mujer”.

Con cada publicación, La Dura no solo reafirma su lugar como ícono de estilo, sino que también inspira a miles de mujeres a brillar con confianza y autenticidad.

