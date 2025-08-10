Lele Pons enseña cómo quedó su cuerpo tras convertirse en mamá y Guaynaa reacciona entre suspiros

Lele Pons sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir un antes y después de su embarazo, mostrando con orgullo cómo ha quedado su figura tras convertirse en mamá.

En un carrusel de imágenes, la influencer venezolana aparece primero luciendo su avanzado embarazo y, en la siguiente, ya con un abdomen notablemente reducido, vestida con un conjunto blanco de estilo relajado.

En otras instantáneas aparece en bata de casa, despeinada pero feliz disfrutando de cada segundo que la maternidad le está regalando.

Pero quien no pudo contenerse fue su esposo, el cantante puertorriqueño Guaynaa, que reaccionó con un comentario lleno de picardía.

“Suave, porque así no se respeta la cuarentena”, escribió en los comentarios dejando entrever, entre bromas y suspiros, lo impresionado que quedó con la recuperación física de su pareja.

Captura Instagram / Lele Pons

Lo más leído hoy:

La publicación se llenó de mensajes de admiración de amigos y fans, quienes aplaudieron la naturalidad de Lele al mostrar tanto el proceso del embarazo como la etapa posparto, sin filtros y con total confianza.

Desde la llegada de la pequeña Eloísa hace pocas semanas, la pareja respira felicidad, enamorados completamente de su pequeña.

Preguntas frecuentes sobre la maternidad de Lele Pons y su recuperación posparto