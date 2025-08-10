Lele Pons enseña cómo quedó su cuerpo tras convertirse en mamá y Guaynaa reacciona entre suspiros

Lele Pons sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir un antes y después de su embarazo, mostrando con orgullo cómo ha quedado su figura tras convertirse en mamá.
En un carrusel de imágenes, la influencer venezolana aparece primero luciendo su avanzado embarazo y, en la siguiente, ya con un abdomen notablemente reducido, vestida con un conjunto blanco de estilo relajado.
En otras instantáneas aparece en bata de casa, despeinada pero feliz disfrutando de cada segundo que la maternidad le está regalando.
Pero quien no pudo contenerse fue su esposo, el cantante puertorriqueño Guaynaa, que reaccionó con un comentario lleno de picardía.
“Suave, porque así no se respeta la cuarentena”, escribió en los comentarios dejando entrever, entre bromas y suspiros, lo impresionado que quedó con la recuperación física de su pareja.
La publicación se llenó de mensajes de admiración de amigos y fans, quienes aplaudieron la naturalidad de Lele al mostrar tanto el proceso del embarazo como la etapa posparto, sin filtros y con total confianza.
Desde la llegada de la pequeña Eloísa hace pocas semanas, la pareja respira felicidad, enamorados completamente de su pequeña.
Preguntas frecuentes sobre la maternidad de Lele Pons y su recuperación posparto
¿Cómo ha mostrado Lele Pons su recuperación posparto en Instagram?
Lele Pons ha compartido en Instagram un carrusel de imágenes que muestran su figura antes y después del embarazo. En las fotos, aparece luciendo su avanzado embarazo y luego con un abdomen más reducido, vestida de manera relajada. La influencer venezolana ha recibido numerosos comentarios de admiración por su transparencia al mostrar el proceso sin filtros.
¿Cómo reaccionó Guaynaa ante las fotos de Lele Pons tras el embarazo?
Guaynaa reaccionó con un comentario lleno de picardía en la publicación de Lele Pons. El cantante puertorriqueño mostró su admiración, diciendo: “Suave, porque así no se respeta la cuarentena”, dejando entrever lo impresionado que quedó con la recuperación de su pareja.
¿Cómo ha impactado la maternidad en la vida de Lele Pons?
Lele Pons ha expresado que la llegada de su hija Eloísa ha llenado su vida de amor y felicidad. En un emotivo video publicado en Instagram, compartió sus sentimientos sobre la maternidad, mencionando que nunca había sentido tanto amor y felicidad, y agradeciendo a Dios por este regalo. Esto refleja un nuevo capítulo en su vida, donde la maternidad juega un papel central.
