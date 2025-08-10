¿Se llena sí o no? Oniel Bebeshito enciende el Kaseya Center de Miami

Vídeos relacionados:

Este sábado 9 de agosto, el reguetonero cubano Oniel Bebeshito subirá al escenario del Kaseya Center de Miami, uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad, con capacidad para más de 19 mil personas.

El artista busca superar el éxito de su debut musical en Estados Unidos, cuando llenó el Pitbull Stadium con más de 18 mil asistentes que corearon y bailaron sus temas.

La expectativa es alta. A pocas horas del concierto, una captura de pantalla de Ticketmaster muestra que apenas quedaban disponibles unas 200 entradas, lo que sugiere que el recinto podría llenarse por completo.

Captura / Ticketmaster.com

En su Instagram, Bebeshito compartió una historia con un mensaje directo a sus seguidores: “¿Nos vemos en breve o qué?”, encendiendo aún más la emoción de los fans que esperan vivir una noche inolvidable.

Captura Instagram / Oniel Bebeshito

Lo más leído hoy:

Logre colgar el cartel de "sold out", o no, Oniel Bebeshito ya está escribiendo otro capítulo histórico en su carrera, consolidándose como uno de los artistas cubanos más convocantes de la escena urbana actual.

Preguntas frecuentes sobre el concierto de Oniel Bebeshito en el Kaseya Center de Miami