Cubano Luis Danys Morales impresiona en su segunda salida con los Athletics

El lanzador cubano Luis Danys Morales volvió a mostrar su potencial en su segunda presentación desde que fue promovido a Grandes Ligas por los Athletics, ponchando a cuatro bateadores en una sólida actuación.

En la victoria de su equipo 3-2 sobre Orioles de Baltimore, el derecho de 22 años alcanzó una velocidad máxima de 98.5 millas por hora y lanzó un total de 57 envíos, de los cuales 33 fueron rectas, evidenciando un potencial que lo perfila como futuro abridor de MLB, de acuerdo con Francys Romero en Facebook.

Finalmente, trabajó 2.2 innings, sin carreras ni hits permitidos. La mala noticia es que regaló cinco boletos, algo que debe mejorar para mantenerse en el primer equipo y formar la rotación abridora de su selección.

Con apenas dos salidas en la élite del béisbol, Morales ya demuestra tener el material y la proyección para consolidarse como uno de los brazos jóvenes más prometedores de la organización.

