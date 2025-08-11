Vídeos relacionados:

El Kaseya Center de Miami fue testigo este fin de semana de una noche para el recuerdo para los amantes de la música cubana. Oniel Bebeshito llenó el recinto con capacidad para más de 19 mil personas, en un concierto multitudinario que combinó espectáculo, emoción y un público completamente entregado.

Pero además de la música y la puesta en escena —que incluyó una entrada espectacular del reguetonero en arneses y un emotivo homenaje a El Taiger—, otro de los momentos que acaparó miradas fue la llegada de su esposa, Rachel Arderi, junto a sus hijos, luciendo un look que encendió las redes sociales.

Rachel apareció con un conjunto de minifalda y chaqueta corta de estampado animal print, top negro tipo bandeau, botas altas de tacón y gafas oscuras, completado con un peinado de trenza larga y joyería brillante. Su estilismo no solo fue aplaudido por los fans, sino que generó una ola de comentarios comparándola con Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo.

Entre los mensajes más repetidos se leían frases como: “Georgina, ¿eres tú?”, “La Georgina de Cuba y soporten”, “Que venga Georgina a ver esto”, “Cuidado que llegó la Kardashian”, “Eres un cierre, ¡te amo!”, “Dio outfit, dio pelo, dio pose… lo dio todo”, “Más dura que la Dura y la queso”, “Tremendo flow Rachel, bendiciones”, “Un cierre tras otro”, “Nos diste de todo”, “Qué bella familia, cu”, “Cada día más bella” y “Se complementan a un nivel insuperable”.

Las imágenes compartidas por Arderi muestran desde un beso con Oniel en camerinos, hasta su recorrido con los hijos por los pasillos del Kaseya Center y momentos tras bambalinas cargando a su bebé o empujando el cochecito de su hija menor. “Una vez más mi esposo la rompió”, escribió ella en la publicación, celebrando el éxito de la noche.

Con este look y su presencia en uno de los conciertos más importantes de la carrera de Oniel Bebeshito, Rachel Arderi no solo reafirmó su estilo glamuroso y urbano, sino que también se consolidó como figura mediática que, al igual que su esposo en la música, sigue ganando protagonismo en la escena latina de Miami.

