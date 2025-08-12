Mundial de fútbol 2026: Temen detenciones de inmigrantes en sedes de EE.UU. por políticas de Trump

Vídeos relacionados:

Organizaciones de derechos humanos y sindicatos han expresado preocupación por la posibilidad de que se produzcan detenciones de inmigrantes en las sedes del Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos, debido al endurecimiento de las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Según reportó la agencia Associated Press (AP), los temores se han intensificado después de que el mandatario impusiera un veto de viaje a 12 países y aumentara la vigilancia de ICE y la Patrulla Fronteriza, lo que ha generado inquietud en comunidades migrantes y entre defensores laborales.

La FIFA ha exigido a las ciudades anfitrionas planes de derechos humanos que incluyan medidas contra la discriminación, protección de trabajadores —incluidos los migrantes— y prevención de abusos.

Sin embargo, activistas acusan al organismo de dejar la responsabilidad en manos de los comités locales, que en varios casos no han entregado sus borradores en los plazos establecidos.

En el sur de Florida, representantes sindicales alertaron que “no hay garantía de que ICE no esté presente en el Mundial” y denunciaron que los organizadores no se han reunido con ellos para acordar protecciones, subrayó AP.

El incidente de una inspección de la Guardia Costera y agentes fronterizos durante un evento previo de la FIFA en Miami ha avivado el temor.

A las inquietudes migratorias se suman denuncias sobre planes de “limpieza social” en algunas sedes, como Atlanta y ciudades de California, que implicarían desalojos y arrestos de personas sin hogar antes de la cita deportiva.

Según AP, autoridades locales defienden estas acciones como parte de programas para ampliar la vivienda y ofrecer atención social, pero defensores acusan que buscan ocultar la pobreza a los visitantes.

El Mundial 2026 se celebrará en 16 sedes de Norteamérica, 11 de ellas en Estados Unidos. La edición contará con 48 equipos y será la más grande en la historia del torneo.

En julio pasado, organizaciones proinmigrantes y defensores de derechos civiles exigieron a la FIFA garantías de seguridad para los aficionados en el Mundial 2026, reclamando que los estadios en Estados Unidos se mantengan libres de agentes de migración, luego de denuncias sobre operativos en los partidos del torneo universal de clubes, realizado recientemente, que provocaron miedo y estadios semivacíos.

En una rueda de prensa frente a la sede de la FIFA en Miami, activistas como Yareliz Méndez, del American Friends Service Committee, exigieron públicamente que “no haya presencia de ICE” en los partidos, y llamaron a la alcaldía de Miami y al condado Miami-Dade a poner fin a los acuerdos 287(g) que permiten la cooperación de la policía local con autoridades migratorias, expuso la agencia EFE.

“Estos acuerdos están causando caos, miedo e incertidumbre”, afirmó Méndez en la conferencia.

Sin embargo, un mes antes y en medio de crecientes tensiones por las políticas migratorias de Estados Unidos, la FIFA minimizó públicamente el impacto que estas podrían tener sobre el Mundial de Clubes, realizado en junio, y la Copa Mundial de 2026.

