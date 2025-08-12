Julio de 2025 se ubica entre los tres más calurosos de la historia

Vídeos relacionados:

Julio de 2025 se ubicó como el tercer mes de julio más caluroso registrado en 176 años de mediciones, con una temperatura global de la superficie terrestre y oceánica 1,00 °C (1,80 °F) por encima del promedio del siglo XX.

Solo julio de 2024 y julio de 2023 fueron más cálidos, subrayó una nota publicada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Además, el periodo de enero a julio de 2025 ya es el segundo más cálido desde que existen registros, quedando apenas 0,10 °C por debajo del récord alcanzado en los primeros siete meses de 2024.

NOAA prevé una alta probabilidad de que 2025 cierre entre los cinco años más cálidos de la historia, aunque es poco probable que sea el primero.

El calor extremo fue generalizado: temperaturas superiores en más de 1 °C se registraron en partes de Europa, Asia, el norte de África, el norte del Pacífico, América del Norte, América del Sur y zonas de la Antártida.

Europa y Asia vivieron su cuarto julio más caluroso; el Ártico, África y el Caribe ocuparon posiciones entre el séptimo y noveno lugar de sus respectivos récords.

En contraste, la Antártida tuvo temperaturas ligeramente por debajo del promedio, siendo su julio más frío desde 2016.

Otros indicadores climáticos también marcaron cifras preocupantes. La extensión del hielo marino global fue la tercera más baja para un mes de julio desde 1979, con pérdidas significativas tanto en el Ártico como en la Antártida.

La cubierta de nieve del hemisferio norte fue la decimoquinta más reducida, con un déficit de 120,000 millas cuadradas en Eurasia, subrayó la agencia meteorológica.

En cuanto a lluvias, se observaron condiciones más secas de lo normal en Alaska, partes de Canadá, el sur de México y gran parte del oeste y sureste de EE.UU., así como en Escandinavia, el sur de Europa y zonas de Asia.

Por el contrario, llovió más de lo habitual en el este de Estados Unidos, el norte de México, el centro de Europa y partes de Asia oriental.

La actividad de ciclones tropicales superó el promedio global en julio, con 14 tormentas con nombre.

El Pacífico occidental registró ocho sistemas —el doble de su media—, igualando el récord mensual histórico para esa cuenca.

Los datos confirman que el cambio climático continúa intensificando los patrones extremos de temperatura, hielo, nieve y lluvias en todo el planeta.

