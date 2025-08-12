Jacob Forever, emocionado en su aniversario artístico: "¡Tamo arriba siempre!”

Vídeos relacionados:
El reguetonero cubano Yosdany Jacob Carmenates, más conocido como Jacob Forever, festeja un año más de carrera artística con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram:
“Gracias a Dios, a todos mis fans, familia, colegas de la música, equipo de trabajo y amigos por su apoyo. Hoy cumpliendo otro años más de carrera artística, feliz y agradecido por lo vivido y lo que viene. ¡Mi gente, tamoarriba siempre… Los quiero mucho”.
El post fue acompañado de varias fotografías del artista, capturando el momento con su estilo característico y la cercanía con su audiencia.
Los seguidores y amigos del intérprete inundaron la publicación con felicitaciones llenas de cariño y admiración, tal como ha sido habitual cada vez que Jacob celebra su camino en la música.
Con una trayectoria que supera las dos décadas, Jacob Forever ha logrado consolidarse como una de las figuras más relevantes del reguetón cubano y latino. Inició su carrera con el grupo Gente de Zona, agrupación que lo catapultó a la fama, antes de seguir en solitario desde 2013.
Entre sus éxitos destacan temas que alcanzaron gran popularidad, incluido “Hasta que se seque el malecón”, el cual lo llevó a la fama internacional, convirtiéndose en himno generacional.
Desde entonces, Jacob Forever ha permanecido vigente en la industria, cosechando nominaciones y reconocimientos en diferentes escenarios.
Preguntas frecuentes sobre Jacob Forever y su carrera artística
¿Cuántos años de carrera artística celebra Jacob Forever?
Jacob Forever celebra más de dos décadas de carrera artística en el reguetón cubano y latino, consolidándose como una figura relevante en el género.
¿Cuál fue el éxito internacional que impulsó la carrera de Jacob Forever?
El tema "Hasta que se seque el malecón" fue el éxito internacional que impulsó la carrera de Jacob Forever, convirtiéndose en un himno generacional y consolidando su fama fuera de Cuba.
¿Cómo mantiene Jacob Forever su relación con su familia a pesar de la distancia?
Jacob Forever, radicado en Miami, mantiene una fuerte conexión con su familia a través de encuentros emocionales, como el reciente reencuentro con sus seres queridos en Punta Cana, demostrando que la familia es una prioridad en su vida.
¿Qué reciente colaboración musical ha realizado Jacob Forever?
Jacob Forever ha colaborado recientemente con Wisin en el estudio La Base en Puerto Rico, lo que ha generado altas expectativas entre sus seguidores por ser una colaboración de alto nivel.
¿Qué mensaje transmite Jacob Forever en su nueva canción "Muñequita de Cristal"?
La canción "Muñequita de Cristal" de Jacob Forever transmite un mensaje de respeto y sensibilidad hacia las mujeres, alejándose de letras denigrantes y recibiendo elogios por su contenido positivo.
