Jacob Forever, emocionado en su aniversario artístico: "¡Tamo arriba siempre!”

El reguetonero cubano Yosdany Jacob Carmenates, más conocido como Jacob Forever, festeja un año más de carrera artística con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram:

“Gracias a Dios, a todos mis fans, familia, colegas de la música, equipo de trabajo y amigos por su apoyo. Hoy cumpliendo otro años más de carrera artística, feliz y agradecido por lo vivido y lo que viene. ¡Mi gente, tamoarriba siempre… Los quiero mucho”.

El post fue acompañado de varias fotografías del artista, capturando el momento con su estilo característico y la cercanía con su audiencia.

Los seguidores y amigos del intérprete inundaron la publicación con felicitaciones llenas de cariño y admiración, tal como ha sido habitual cada vez que Jacob celebra su camino en la música.

Con una trayectoria que supera las dos décadas, Jacob Forever ha logrado consolidarse como una de las figuras más relevantes del reguetón cubano y latino. Inició su carrera con el grupo Gente de Zona, agrupación que lo catapultó a la fama, antes de seguir en solitario desde 2013.

Entre sus éxitos destacan temas que alcanzaron gran popularidad, incluido “Hasta que se seque el malecón”, el cual lo llevó a la fama internacional, convirtiéndose en himno generacional.

Desde entonces, Jacob Forever ha permanecido vigente en la industria, cosechando nominaciones y reconocimientos en diferentes escenarios.

