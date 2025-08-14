Avistan manada de delfines frente al Malecón de La Habana

Una manada de delfines sorprendió este jueves a quienes paseaban por el Malecón habanero, regalando un inusual espectáculo natural en medio de la rutina y el calor del verano.

El momento fue captado en video por un usuario de Facebook identificado como Primera Mano y compartido en el grupo "Fotos de La Habana", donde rápidamente se viralizó.

"Manada de delfines vistos hoy 14 de agosto en el malecón de La Habana. Sin duda una maravilla", escribió el internauta junto a dos videos que muestran -a lo lejos- a los cetáceos nadando en el mar.

En pocos minutos, decenas de comentarios llenaron la publicación.

Captura de Facebook / Fotos de La Habana / Primera Mano

"Es un bello espectáculo y gran bendición", expresó una residente capitalina. "Me hubiera gustado estar ahí para verlos", lamentó otra.

Otros recordaron avistamientos pasados, como el de un manatí en la zona, mientras que no faltaron los que interpretaron la visita como una señal positiva: "Dicen que cuando se avizoran delfines es señal de buenos augurios... ¡Dios permita y así sea! Falta que le hace a nuestra CUBA", escribió una cuentapropista.

Un fenómeno que se repite en la Isla

Este no es el primer encuentro reciente entre cubanos y delfines en aguas cercanas.

En enero de este año, un grupo de estos mamíferos marinos fue grabado nadando junto a un bote en la bahía de Matanzas, saltando y siguiendo la embarcación durante varios minutos. Expertos destacaron entonces que su presencia es un indicador positivo de la salud del ecosistema, ya que prefieren aguas limpias y abundantes en alimento.

La bahía de Matanzas ha sido escenario de otros episodios memorables, como el avistamiento en diciembre de 2024 de un cachalote -la ballena dentada más grande del mundo-, algo extraordinario para la zona.

En agosto de 2023, un cubano que paseaba por los alrededores de dicha bahía se sorprendió al descubrir en las aguas las aletas de dos delfines nadando por la zona tranquilamente.

Cuando los delfines "escapan"

No todos los acercamientos han sido tan espontáneos. En agosto de 2022, varios delfines escaparon presuntamente de un acuario en Cuba, provocando un inusual operativo marítimo para recuperarlos y una oleada de burlas en redes sociales.

"Ni los delfines soportan esto", bromeaban algunos usuarios, mientras otros celebraban la "fuga" como un acto de búsqueda de libertad.

Naturaleza que resiste

En un contexto en el que muchas noticias desde Cuba se centran en la crisis económica, los apagones y la migración, la visión de una manada de delfines libres frente al Malecón ofrece un respiro y un recordatorio de que, pese a todo, la naturaleza todavía guarda sorpresas para la capital.

Como dijo una joven en los comentarios: "¡Qué bello! A ver si nos traen algo de suerte".

