Daddy Yankee en audiencia por demanda contra su exesposa: "Siempre estuve abierto para acuerdos, pero terminamos aquí"

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee compareció este jueves ante el Tribunal Federal en Puerto Rico, donde se celebró una audiencia relacionada con la nueva demanda que presentó contra su exesposa, Mireddys González-Castellanos, y su excuñada Ayeicha González.
“A mí me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera. Siempre estuve al servicio, y siempre abierto para acuerdos, pero terminamos aquí”, declaró el artista al llegar al tribunal y ante los medios que lo esperaban a las afueras del recinto.
Según se observa en el reporte de Telemundo 51, Mireddys González acudió a la vista acompañada de su hermana. A su llegada, evitó entrar en detalles, limitándose a decir que se trata de un proceso “bastante doloroso”.
El artista acusa a ambas de haber accedido sin autorización a correos electrónicos y archivos confidenciales de dichas corporaciones de eliminar información de forma deliberada en el período en que se definía el control legal de las empresas El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc.
La defensa de Daddy Yankee alega que este presunto sabotaje afectó operaciones clave, como la gira La Última Vuelta World Tour y la venta de su catálogo musical y exigen una compensación de 12 millones de dólares y pagos adicionales por daños punitivos.
En medio de esta batalla legal, Daddy Yankee tomó una decisión radical: dejar atrás el nombre artístico que lo convirtió en una leyenda y comenzar una nueva etapa bajo el nombre DY. “Daddy Yankee” es una marca registrada en sociedad que comparte con su exesposa y su excuñada y para evitar más disputas y preservar sus ingresos, el cantante optó por cambiar su nombre artístico.
Preguntas frecuentes sobre la disputa legal de Daddy Yankee con su exesposa
¿Por qué Daddy Yankee demandó a su exesposa por 12 millones de dólares?
Daddy Yankee demandó a su exesposa, Mireddys González, y a su excuñada por acceder sin autorización a correos electrónicos y archivos confidenciales de sus corporaciones, lo que presuntamente afectó operaciones clave como su gira mundial y la venta de su catálogo musical. Además, exige compensación por daños punitivos.
¿Cuál es la razón detrás del cambio de nombre artístico de Daddy Yankee?
Daddy Yankee decidió cambiar su nombre artístico a DY para evitar compartir ganancias con su exesposa, ya que el nombre "Daddy Yankee" está registrado como marca asociada a las empresas que comparte con ella. Este cambio busca evitar más disputas y preservar sus ingresos.
¿Cómo ha afectado la batalla legal la relación de Daddy Yankee con su hija Jesaaelys?
La relación de Daddy Yankee con su hija Jesaaelys se ha visto afectada desde que comenzó el conflicto legal con su exesposa. Jesaaelys ha mostrado su apoyo incondicional a su madre y ha manifestado que su relación con su padre está "más que lacerada".
¿Qué empresas están involucradas en la disputa legal entre Daddy Yankee y Mireddys González?
Las empresas involucradas en la disputa legal son El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc., que fueron creadas durante el matrimonio de Daddy Yankee y Mireddys González y son objeto de control legal y acusaciones de mala gestión.
