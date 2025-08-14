Daddy Yankee en audiencia por demanda contra su exesposa: "Siempre estuve abierto para acuerdos, pero terminamos aquí"

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee compareció este jueves ante el Tribunal Federal en Puerto Rico, donde se celebró una audiencia relacionada con la nueva demanda que presentó contra su exesposa, Mireddys González-Castellanos, y su excuñada Ayeicha González.

“A mí me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera. Siempre estuve al servicio, y siempre abierto para acuerdos, pero terminamos aquí”, declaró el artista al llegar al tribunal y ante los medios que lo esperaban a las afueras del recinto.

Según se observa en el reporte de Telemundo 51, Mireddys González acudió a la vista acompañada de su hermana. A su llegada, evitó entrar en detalles, limitándose a decir que se trata de un proceso “bastante doloroso”.

El artista acusa a ambas de haber accedido sin autorización a correos electrónicos y archivos confidenciales de dichas corporaciones de eliminar información de forma deliberada en el período en que se definía el control legal de las empresas El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc.

La defensa de Daddy Yankee alega que este presunto sabotaje afectó operaciones clave, como la gira La Última Vuelta World Tour y la venta de su catálogo musical y exigen una compensación de 12 millones de dólares y pagos adicionales por daños punitivos.

En medio de esta batalla legal, Daddy Yankee tomó una decisión radical: dejar atrás el nombre artístico que lo convirtió en una leyenda y comenzar una nueva etapa bajo el nombre DY. “Daddy Yankee” es una marca registrada en sociedad que comparte con su exesposa y su excuñada y para evitar más disputas y preservar sus ingresos, el cantante optó por cambiar su nombre artístico.

Preguntas frecuentes sobre la disputa legal de Daddy Yankee con su exesposa