"Cuando el verdadero Daddy Yankee se entere": Fans acusan de plagio a Yomil y Charly & Johayron tras adelanto de nuevo tema

Yomil y Charly & Johayron están en el ojo del huracán tras compartir en redes sociales un adelanto de su nueva colaboración musical. Aunque muchos celebraron la energía del tema y el junte entre los artistas cubanos, otros no tardaron en señalar un detalle que encendió las alarmas: la pista y algunas frase de la letra suenan demasiado parecido a “Rompe”, uno de los mayores éxitos de Daddy Yankee.

El clip, que rápidamente captó la atención de sus seguidores, desató una lluvia de comentarios. Varios usuarios acusaron directamente a los reguetoneros de incurrir en plagio, sugiriendo que la producción es una copia directa del clásico del Big Boss, aunque por la manera en que la presentan todo parece indicar que se trata de un cover o una versión.

"Todas las canciones son plagio"; "La misma pista de 'Rompe', deja ver si Daddy Yankee los demanda"; "Como siempre arriba del plagio"; "Papi pero qué pasa que no está en la calle si eso va a romper de verdad, lo que hay que ver cuando el verdadero Daddy Yankee se entere"; "No pueden crear nada si no es copiando a los artistas y sonidos viejos"; "Oye, si te oye Daddy Yankee te demanda, plagio total"; "Siempre copiando"; "Es muy difícil crear una pista que sea propia", comentaron algunos en la publicación de Yomil.

En el post de Charly & Johayron anunciando la colaboración, un seguidor aconsejó al popular dúo: “Mis respetos para ustedes tienen una bonita carrera y más el Yomil que lleva tiempo pero hagan cosas nuevas creen canciones nuevas sean diferentes para que el nombre de Cuba esté en lo alto como lo ha estado, no es por nada pero por esto es que la música cubana de ahora no avanza porque hacen demasiados covers no tienen una melodía nueva, pero bueno ya vendrán cosas nuevas, bendiciones”.

A pesar de las fuertes acusaciones, muchos fanáticos también mostraron entusiasmo por escuchar la versión completa del tema, destacando la química entre Yomil y uno de los dúos urbanos del momento, Charly & Johayron.

Hasta ahora, ninguno de los artistas ha respondido a las críticas ni ha aclarado si la similitud con el tema de Daddy Yankee es intencional o si es un homenaje al reguetón del boricua.

¿Se trata de una simple inspiración o estamos ante un nuevo caso de plagio en la música urbana? Solo ellos saben la respuesta.

