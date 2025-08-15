¡Hawái de vacaciones! Osmani García y su esposa Laura eligen Honolulu para un viaje en familia

El reguetonero cubano Osmani García y su esposa, la repostera Laura, están disfrutando de unas paradisíacas vacaciones en Hawái, junto a sus hijos y la suegra del cantante.

En imágenes compartidas en redes sociales, la pareja se ha dejado ver relajada y feliz junto al mar, en lo que parece ser una escapada perfecta para recargar energías.

Laura, luciendo un look veraniego con sombrero blanco y gafas de sol, no dudó en posar junto a Osmani, mientras disfrutaban de una refrescante bebida servida dentro de una piña.

Pero el viaje no ha sido solo para dos. Junto a sus hijos e Iliana, la mamá de Laura estuvieron en Aulani, A Disney Resort & Spa, ubicado en la isla de Oʻahu.

Vestidos con atuendos florales y rodeados de naturaleza tropical, la familia vivió la experiencia Disney en su versión más lujosa y exótica con personajes incluidos.

Osmani y Laura han compartido múltiples momentos de sus viajes con sus seguidores, quienes no han dejado de comentar sobre lo felices y enamorados que se ven. Estas vacaciones en Hawái llegan tras una agenda cargada de compromisos musicales y actividades, y demuestran que la pareja sabe cómo combinar trabajo con placer.

Sin duda, Aulani Resort ha sido el escenario perfecto para este descanso en familia, entre playas de ensueño, aventuras mágicas y mucho amor.

