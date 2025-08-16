La policía pide colaboración para identificar a los autores de un tiroteo a una casa en Pompano Beach

Vídeos relacionados:

Las autoridades del condado de Broward, en Florida, están solicitando la ayuda del público para identificar y localizar a los responsables de un tiroteo ocurrido el 6 de agosto en la ciudad de Pompano Beach.

Detectives de la Unidad de Crímenes Violentos de la Oficina del Sheriff de Broward (BSO, por sus siglas en inglés) informaron que el incidente tuvo lugar alrededor de las 2:30 a.m., cuando un vehículo de color claro pasó frente a una vivienda y, tras detenerse, retrocedió para luego permitir que dos individuos armados descendieran y abrieran fuego contra la casa.

Un video de vigilancia divulgado por las autoridades y compartido por Telemundo 51, muestra cómo los atacantes dispararon más de una docena de veces contra la residencia antes de huir del lugar. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

Las fuerzas del orden instan a cualquier persona que tenga información sobre este hecho a comunicarse con la detective Lisa Almanza-Londono, de la Unidad de Crímenes Violentos de BSO, al número 754-333-0693.

Quienes deseen permanecer en el anonimato y calificar para una posible recompensa en efectivo pueden contactar a Broward Crime Stoppers llamando al 954-493-TIPS (8477).

