¿Chequera en el yuma?: Foto en Tampa desata rumores sobre presencia del actor Mario Sardiñas en EE. UU.

El comediante cubano Mario Sardiñas, conocido por interpretar a Chequera en el antiguo programa humorístico Vivir del Cuento, podría encontrarse actualmente en Estados Unidos, aunque aún no hay confirmación oficial por parte del artista.

Los rumores comenzaron a circular tras una publicación del restaurante Noventa Millas Pizza, ubicado en Tampa, Florida, que anunció la presencia del humorista en su local el 14 de agosto.

La publicación incluyó una fotografía donde Sardiñas aparece posando junto a una boya con la inscripción "334 millas de Cuba", una réplica del icónico marcador ubicado en Key West, a 90 millas de la isla.

Además, el propio actor compartió recientemente en su cuenta de Instagram un video promocional para la pizzería, y otro para un negocio de flanes, en el que aparece circulando por una autopista estadounidense.

Algunos internautas han puesto en duda la autenticidad de las imágenes, pero otros aseguran que no hay lugar a confusión: "Chequera está en el yuma".

Sardiñas tiene 49 años y esta no sería su primera vez en Estados Unidos. No se sabe si el viaje, como en otras ocasiones, será solo de visita o si tiene otros planes que impliquen mayor permanencia en Florida.

Muchos cubanos se preguntan en las redes si Chequera ha decidido seguir los pasos de otros colegas de Vivir del Cuento que emigraron en años recientes, como Andy Vázquez (Facundo), Omar Franco (Ruperto), Irela Bravo (Cachita), Wilber Gutiérrez (Chacón) o su compañero más leal en el show televisivo, Luis Silva (Pánfilo).

Hasta el momento, ni Sardiñas ni sus colegas han confirmado o desmentido la estancia de Chequera en Estados Unidos.

Vivir del Cuento fue uno de los programas más populares de la televisión cubana durante más de 15 años. Los cubanos han dejado un mensaje claro en las redes sociales: "Ojalá se junten todos en Miami, queremos verlos actuar otra vez".

