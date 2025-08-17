Porsche Cayenne en Cuba: Un carro deportivo de lujo desafía los baches en La Habana

Una publicación reciente del perfil especializado en mantenimiento automotriz @autopartes_talleres volvió a encender el debate sobre el acceso a vehículos de lujo en Cuba, un país donde las calles están en ruinas, el combustible escasea, los salarios no alcanzan y el transporte público está colapsado.

En el centro de la polémica, está un imponente Porsche Cayenne V8, que pasó por una revisión mecánica en un taller de La Habana y las imágenes desataron un intenso debate en las redes.

Porsche Cayenne en Cuba: Lujo en una ciudad llena de baches

En el video compartido por el taller, los mecánicos muestran su destreza durante una jornada de mantenimiento al poderoso SUV alemán, un modelo que destaca por su potencia, diseño y alto costo. El enfoque del contenido era mostrar la calidad del servicio técnico, pero el verdadero impacto vino de los comentarios.

Muchos usuarios no tardaron en expresar su incredulidad ante la presencia de un vehículo de alta gama circulando en Cuba. Algunos se preguntaban con ironía si el embargo estadounidense incluía excepciones para este tipo de autos.

Otros cubanos apuntaron con sarcasmo a la contradicción de ver deportivos de lujo rodando por una ciudad en ruinas, “donde hay que bajarse de la guagua para poder oír el motor”.

En un país donde los baches y la falta de pavimentación son parte del paisaje diario, el Porsche Cayenne V8 parece una nave cósmica fuera de lugar. Su bajo despeje y suspensión diseñada para autopistas europeas contrastan con una infraestructura urbana deteriorada y calles plagadas de cráteres que ponen en peligro incluso a vehículos utilitarios.

Lo más leído hoy:

Lujo sobre el asfalto roto: El dilema de tener un Porsche en Cuba

Más allá del asombro, los comentarios también revelan el creciente malestar social. Varios internautas ironizaron sobre cómo el número de vehículos de alta gama en Cuba parece aumentar, mientras la televisión estatal habla de más restricciones económicas.

Las preguntas sobre “el apellido del dueño” del Porsche o qué tipo de aceite se usa para un mantenimiento así en Cuba, reflejan tanto curiosidad como desconfianza.

El caso de este Porsche Cayenne V8 en Cuba expone la desigualdad económica y evidencia cómo el lujo puede chocar con una realidad de baches, escasez y deterioro urbano.

El debate crece en las redes, mientras unos cubanos sueñan con tener algún día su propio carro, otros han renunciado a estos anhelos y la mayoría se sorprende de que todavía un Porsche pueda rodar por las calles de La Habana.