Samantha Espineira anda celebrando a lo grande. Estrenó carro nuevo, lo mostró con orgullo en Instagram y, de paso, aprovechó para dejarle claro a sus seguidores —y a los que critican también— que todo lo que tiene se lo ha ganado sola. La influencer cubana, que no se anda con rodeos cuando se trata de responder, posó radiante junto a su nuevo Mercedes-AMG GLE 53 Coupé en un concesionario de Miami, acompañando las imágenes con una frase que dejó poco espacio para las dudas: "De mí para mí".

Aún así, tras publicar varias instantáneas junto al imponente vehículo con un gran lazo rojo, no faltaron los comentarios insinuando que quizás ese lujo venía con “patrocinador”. Uno de los usuarios comentó con sorna: "El gordo que te lo compró te tiró la foto y no lo mencionas", a lo que Samantha respondió sin pestañear: "No tengo necesidad de que nadie me pague nada, gracias a Dios lo que quiero me lo compro yo solita".

Otro seguidor le reclamó que no dijera quién se lo compró, y ella, sin rodeos y con su característico estilo directo, soltó: "Porque me la compré yo misma".

La publicación ya acumula más de 28 mil “me gusta” y comentarios de apoyo como “Te lo mereces” y “Esooooo, sin bajarle”, además de mensajes de otras figuras del mundo digital como Diliamne Jacob (La Dura) y Gloria Estefany, quienes celebraron el logro con cariño.

Samantha, que vive en Miami desde hace unos años, ha construido una carrera como influencer y empresaria, combinando moda, estilo y emprendimiento. Y si algo dejó claro esta vez es que cuando dice “de mí para mí”, lo dice en serio.

