Triunfo en Locarno para la cubana Aria Sánchez y la brasileña Marina Meira por corto 'Primera Enseñanza'

El cortometraje Primera Enseñanza (2025, 14 min.), de la cubana Aria Sánchez y la brasileña Marina Meira, obtuvo este sábado el Premio a la Mejor Dirección en la sección internacional Pardi di Domani del 78º Festival de Cine de Locarno, en Suiza.

La obra, estrenada mundialmente la semana pasada, es una coproducción entre Wajiros Films (Cuba) e Ivi Productions (España), y competía con una veintena de cortos y mediometrajes de carácter experimental, informó el sitio web del festival.

En esa categoría también fueron premiadas Hyenai, Altay Ulan Yang (EE.UU.), con el Pardino d’Oro, y Still Playing, de Mohamed Mesbah (Francia), con el Pardino d’Argento.

“Primera Enseñanza es una película rodada en Cuba, con un equipo mayoritariamente cubano. Acceder a fondos nunca fue sencillo, así que trazamos nuestro propio camino”, dijeron las realizadoras a Rialta Noticias durante el estreno mundial de la cinta.

Primera Enseñanza marca el debut de ambas como directoras de cine.

Su propuesta estética, explican, busca “crear atmósferas que nos lleven a sentir lo absurdo en mundos aparentemente ordinarios, una invitación a cohabitar en preguntas que creemos respondidas”.

“La voz de Daniela debe estar completamente descansada antes de poder volver a usarla. Ante la incapacidad de los adultos para manejar la situación, sus compañeros ven la oportunidad perfecta para silenciarla definitivamente”, reseña el sitio oficial del festival.

El documental está protagonizado por Mia Hernández, Lucero Montero, Wendy G. Castellanos, Raiza De Beche y Omar Durán.

El Leopardo de Oro, máximo reconocimiento de Locarno, fue para Tabi to hibi (Two Seasons, Two Strangers), del japonés Sho Miyake.

En representación de Latinoamérica, además de Sánchez y Meira, destacó la argentina Cecilia Kang, premiada como Mejor Directora Emergente en el Concurso de Cineastas del Presente por su filme Hijo mayor (Argentina/Francia).

Con este triunfo, Primera Enseñanza se suma a los reconocimientos más significativos del cine independiente cubano en los últimos años y coloca a Aria Sánchez como una de las voces emergentes más prometedoras de la cinematografía de la isla.

