Dupla cubana Díaz-Alayo conquista otro podio en circuito ruso de voleibol de playa

La dupla cubana integrada por Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo volvió a subir al podio en la Liga Rusa de Voleibol de Playa 2025, tras conquistar la medalla de bronce en la fase celebrada en la ciudad de Novy Urengoy, al norte del país.
Los olímpicos antillanos vencieron sin contratiempos a la pareja local formada por Myskiv y Sivolap, con parciales de 21-17 y 21-15, según informó en Facebook el periodista Luis Izquierdo, de Radio Rebelde.
Balance de la temporada
Con este resultado, los cubanos alcanzaron su quinto podio del campeonato, que incluye los títulos obtenidos en los Abiertos de Moscú, Barnaul y Sajalín, además de la plata conseguida en la Copa de Rusia en San Petersburgo.
En el balance general de la temporada regular acumulan 21 victorias y solo dos derrotas, con un registro de 42 sets ganados por apenas 9 perdidos.
Próximos retos internacionales
De acuerdo con JIT, el entrenador Francisco Álvarez Cutiño confirmó que la preparación del binomio caribeño sigue enfocada en el Campeonato Mundial de Adelaida (Australia), previsto del 14 al 23 de noviembre.
Tras finalizar el periplo ruso, Díaz y Alayo competirán en el Elite 16 del Pro Tour Mundial que se disputará en Hamburgo (Alemania) del 27 al 31 de agosto.
Preguntas Frecuentes sobre la Dupla Cubana Díaz-Alayo en el Voleibol de Playa
¿Qué logro reciente ha alcanzado la dupla cubana Díaz-Alayo en la Liga Rusa de Voleibol de Playa 2025?
La dupla cubana integrada por Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo logró subir al podio al conquistar la medalla de bronce en la fase celebrada en Novy Urengoy. Este resultado es su quinto podio del campeonato, destacándose también por sus títulos en los Abiertos de Moscú, Barnaul y Sajalín, así como la plata en la Copa de Rusia en San Petersburgo.
¿Cuál es el próximo desafío internacional para la dupla Díaz-Alayo?
Después de su participación en la Liga Rusa, Díaz y Alayo se preparan para competir en el Elite 16 del Pro Tour Mundial en Hamburgo, Alemania, del 27 al 31 de agosto. Además, su preparación está enfocada en el Campeonato Mundial de Adelaida, Australia, que se llevará a cabo del 14 al 23 de noviembre.
¿Cómo ha sido el desempeño de Díaz y Alayo en la temporada 2025?
Durante la temporada 2025, Díaz y Alayo han tenido un desempeño excepcional. Acumulan 21 victorias y solo dos derrotas, con un registro de 42 sets ganados por apenas 9 perdidos, consolidándose como una de las duplas más competitivas del circuito.
¿Qué impacto tiene el éxito de Díaz y Alayo en el voleibol de playa cubano?
El éxito de Díaz y Alayo tiene un impacto significativo en el voleibol de playa cubano, ya que reafirma el potencial del país en escenarios internacionales, a pesar de las limitaciones estructurales en la isla. Su actuación inspira a las nuevas generaciones y destaca la capacidad de los atletas cubanos de sobresalir en condiciones adversas.
