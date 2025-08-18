Dupla cubana Díaz-Alayo conquista otro podio en circuito ruso de voleibol de playa

Vídeos relacionados:

La dupla cubana integrada por Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo volvió a subir al podio en la Liga Rusa de Voleibol de Playa 2025, tras conquistar la medalla de bronce en la fase celebrada en la ciudad de Novy Urengoy, al norte del país.

Los olímpicos antillanos vencieron sin contratiempos a la pareja local formada por Myskiv y Sivolap, con parciales de 21-17 y 21-15, según informó en Facebook el periodista Luis Izquierdo, de Radio Rebelde.

Balance de la temporada

Con este resultado, los cubanos alcanzaron su quinto podio del campeonato, que incluye los títulos obtenidos en los Abiertos de Moscú, Barnaul y Sajalín, además de la plata conseguida en la Copa de Rusia en San Petersburgo.

En el balance general de la temporada regular acumulan 21 victorias y solo dos derrotas, con un registro de 42 sets ganados por apenas 9 perdidos.

Próximos retos internacionales

De acuerdo con JIT, el entrenador Francisco Álvarez Cutiño confirmó que la preparación del binomio caribeño sigue enfocada en el Campeonato Mundial de Adelaida (Australia), previsto del 14 al 23 de noviembre.

Tras finalizar el periplo ruso, Díaz y Alayo competirán en el Elite 16 del Pro Tour Mundial que se disputará en Hamburgo (Alemania) del 27 al 31 de agosto.

