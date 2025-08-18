Astros respiran aliviados: Yordan Álvarez arranca rehabilitación en Ligas Menores

Vídeos relacionados:
El toletero cubano Yordan Álvarez comenzará este martes su proceso de rehabilitación en Ligas Menores, según confirmó el manager de los Astros de Houston, Joe Espada.
De acuerdo con la publicación en la red social X de FOX Sports, el toletero de Las Tunas comenzará su asignación de rehabilitación después de entrar a la lista de lesionados el 5 de mayo por una fractura en la mano derecha.
El jardinero y bateador designado, de 28 años, no juega en Grandes Ligas desde el pasado 2 de mayo, tras sufrir una serie de complicaciones médicas.
Primero fue diagnosticado con una distensión muscular en la mano derecha; posteriormente, con una fractura del cuarto metacarpiano, que se agravó con inflamaciones y una recaída que extendió su ausencia.
La organización de Houston confía en que Álvarez pueda completar este período de preparación sin contratiempos y, de acuerdo con Espada, su regreso a MLB podría concretarse pronto.
El cubano ha sido una pieza clave en la ofensiva de los Astros desde su debut en 2019, y su recuperación representa un respiro para un equipo que busca reforzar su alineación en la recta final de la temporada.
En 29 juegos disputados en 2025, batea para .210 de promedio, con 3 jonrones, 18 impulsadas y un porcentaje de embasado de .306, cifras que contrastan con sus años recientes de alto rendimiento.
En 2024, el slugger cubano tuvo una sólida actuación con .308 de promedio, .392 de OBP, 35 cuadrangulares y 86 carreras empujadas en 147 partidos, lo que lo llevó a su tercera selección consecutiva al Juego de Estrellas y a terminar noveno en la votación del MVP de la Liga Americana.
Además, Álvarez ha registrado un OPS de al menos .959 en cada una de las últimas tres temporadas, consolidándose como uno de los bateadores más temidos de la liga. El año pasado, fue cuarto en la Liga Americana en esa categoría ofensiva clave.
Preguntas frecuentes sobre el regreso de Yordan Álvarez a las Ligas Menores
¿Por qué Yordan Álvarez fue colocado en la lista de lesionados?
Yordan Álvarez fue colocado en la lista de lesionados debido a una fractura en su mano derecha. Inicialmente, fue diagnosticado con una distensión muscular en la misma mano, que luego se agravó en una fractura del cuarto metacarpiano. Además, sufrió inflamaciones y una recaída, lo que prolongó su tiempo fuera de los terrenos de juego.
¿Cuándo comenzará Yordan Álvarez su proceso de rehabilitación?
Yordan Álvarez comenzará su proceso de rehabilitación en Ligas Menores este martes. El manager de los Astros de Houston, Joe Espada, confirmó que Álvarez iniciará esta nueva etapa para recuperarse completamente y volver a la MLB lo antes posible.
¿Cuál ha sido el desempeño de Yordan Álvarez en la temporada 2025 antes de su lesión?
Antes de su lesión, Yordan Álvarez había tenido un inicio de temporada discreto, con un promedio de bateo de .210 en 29 juegos. Había conectado 3 jonrones, impulsado 18 carreras y mantenido un porcentaje de embasado de .306. Estas cifras contrastan con su alto rendimiento en años anteriores, como en 2024, cuando terminó con un promedio de .308 y 35 cuadrangulares.
¿Qué importancia tiene Yordan Álvarez para los Astros de Houston?
Yordan Álvarez es una pieza clave en la ofensiva de los Astros de Houston. Desde su debut en 2019, ha sido fundamental en el equipo, especialmente por su capacidad para conectar jonrones y empujar carreras. Su recuperación es esencial para reforzar la alineación de los Astros en la recta final de la temporada.
