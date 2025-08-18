Astros respiran aliviados: Yordan Álvarez arranca rehabilitación en Ligas Menores

Vídeos relacionados:

El toletero cubano Yordan Álvarez comenzará este martes su proceso de rehabilitación en Ligas Menores, según confirmó el manager de los Astros de Houston, Joe Espada.

De acuerdo con la publicación en la red social X de FOX Sports, el toletero de Las Tunas comenzará su asignación de rehabilitación después de entrar a la lista de lesionados el 5 de mayo por una fractura en la mano derecha.

El jardinero y bateador designado, de 28 años, no juega en Grandes Ligas desde el pasado 2 de mayo, tras sufrir una serie de complicaciones médicas.

Primero fue diagnosticado con una distensión muscular en la mano derecha; posteriormente, con una fractura del cuarto metacarpiano, que se agravó con inflamaciones y una recaída que extendió su ausencia.

La organización de Houston confía en que Álvarez pueda completar este período de preparación sin contratiempos y, de acuerdo con Espada, su regreso a MLB podría concretarse pronto.

El cubano ha sido una pieza clave en la ofensiva de los Astros desde su debut en 2019, y su recuperación representa un respiro para un equipo que busca reforzar su alineación en la recta final de la temporada.

En 29 juegos disputados en 2025, batea para .210 de promedio, con 3 jonrones, 18 impulsadas y un porcentaje de embasado de .306, cifras que contrastan con sus años recientes de alto rendimiento.

En 2024, el slugger cubano tuvo una sólida actuación con .308 de promedio, .392 de OBP, 35 cuadrangulares y 86 carreras empujadas en 147 partidos, lo que lo llevó a su tercera selección consecutiva al Juego de Estrellas y a terminar noveno en la votación del MVP de la Liga Americana.

Además, Álvarez ha registrado un OPS de al menos .959 en cada una de las últimas tres temporadas, consolidándose como uno de los bateadores más temidos de la liga. El año pasado, fue cuarto en la Liga Americana en esa categoría ofensiva clave.

