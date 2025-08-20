El muro de Trump ahora quema: EE.UU. lo pinta de negro para impedir escaladas

Vídeos relacionados:

La administración de Donald Trump anunció que el muro fronterizo con México está siendo pintado de negro para que absorba calor y se vuelva prácticamente imposible de escalar, en una nueva medida destinada a frenar los cruces irregulares.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, aseguró este miércoles que la iniciativa responde a instrucciones directas del presidente Donald Trump.

“Este muro es parte de la diferencia. Demasiado alto para escalarlo. Demasiado estrecho para atravesarlo. Y ahora, siguiendo las instrucciones del presidente, se pintará de negro, tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales criminales ni siquiera lo intentarán”, declaró.

El proyecto forma parte de las medidas de reforzamiento de la frontera que, según el gobierno, ha permitido revertir lo que calificó como “la peor crisis fronteriza de la historia”.

“Hoy, esa crisis no solo está bajo control, sino que ha sido erradicada”, afirmó Noem.

Además de su función práctica, el muro es presentado como un símbolo político. “Es tanto un escudo como un símbolo: un monumento al compromiso inquebrantable del presidente Trump con este país y con la seguridad del pueblo estadounidense”, enfatizó la funcionaria.

La decisión ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición, que denuncian la medida como una estrategia inhumana que prioriza la disuasión física por encima de las soluciones estructurales al fenómeno migratorio.

Mientras tanto, las autoridades aseguran que la pintura negra será aplicada de manera progresiva en varios tramos de la valla fronteriza, lo que sumará otra capa de dificultad a quienes intenten cruzar irregularmente desde México hacia Estados Unidos.

Tras la asumir la presidencia en enero, Donald Trump reinició la construcción del muro fronterizo en Texas como parte de su compromiso para detener la inmigración ilegal.

A pesar del aumento en los costos, Trump consideró que el muro es necesario para reforzar la seguridad fronteriza y cumplir con sus promesas electorales.

Con el proyecto de ley, apodado por el presidente como "el grande y hermoso", aumentaron los fondos para reforzar el control fronterizo y culminar la construcción del muro.

La propia Kristi Noem garantizó que habría más dinero para terminar el proyecto "con tecnología de vanguardia", sin precisar inicialmente de qué se trataba.

Desde entonces, han culminado largos tramos para seguir frenando la entrada de inmigrantes ilegales por esa vía.

