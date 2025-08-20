El muro de Trump ahora quema: EE.UU. lo pinta de negro para impedir escaladas

Vídeos relacionados:
La administración de Donald Trump anunció que el muro fronterizo con México está siendo pintado de negro para que absorba calor y se vuelva prácticamente imposible de escalar, en una nueva medida destinada a frenar los cruces irregulares.
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, aseguró este miércoles que la iniciativa responde a instrucciones directas del presidente Donald Trump.
“Este muro es parte de la diferencia. Demasiado alto para escalarlo. Demasiado estrecho para atravesarlo. Y ahora, siguiendo las instrucciones del presidente, se pintará de negro, tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales criminales ni siquiera lo intentarán”, declaró.
El proyecto forma parte de las medidas de reforzamiento de la frontera que, según el gobierno, ha permitido revertir lo que calificó como “la peor crisis fronteriza de la historia”.
“Hoy, esa crisis no solo está bajo control, sino que ha sido erradicada”, afirmó Noem.
Además de su función práctica, el muro es presentado como un símbolo político. “Es tanto un escudo como un símbolo: un monumento al compromiso inquebrantable del presidente Trump con este país y con la seguridad del pueblo estadounidense”, enfatizó la funcionaria.
Lo más leído hoy:
La decisión ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición, que denuncian la medida como una estrategia inhumana que prioriza la disuasión física por encima de las soluciones estructurales al fenómeno migratorio.
Mientras tanto, las autoridades aseguran que la pintura negra será aplicada de manera progresiva en varios tramos de la valla fronteriza, lo que sumará otra capa de dificultad a quienes intenten cruzar irregularmente desde México hacia Estados Unidos.
Tras la asumir la presidencia en enero, Donald Trump reinició la construcción del muro fronterizo en Texas como parte de su compromiso para detener la inmigración ilegal.
A pesar del aumento en los costos, Trump consideró que el muro es necesario para reforzar la seguridad fronteriza y cumplir con sus promesas electorales.
Con el proyecto de ley, apodado por el presidente como "el grande y hermoso", aumentaron los fondos para reforzar el control fronterizo y culminar la construcción del muro.
La propia Kristi Noem garantizó que habría más dinero para terminar el proyecto "con tecnología de vanguardia", sin precisar inicialmente de qué se trataba.
Desde entonces, han culminado largos tramos para seguir frenando la entrada de inmigrantes ilegales por esa vía.
Preguntas frecuentes sobre la pintura del muro fronterizo de Trump
¿Por qué el muro fronterizo con México está siendo pintado de negro?
El muro está siendo pintado de negro para que absorba calor y se vuelva prácticamente imposible de escalar. Según declaraciones de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, la pintura negra hará que la superficie del muro sea tan caliente que disuadirá a las personas de intentar escalarlo, como parte de las medidas para frenar los cruces irregulares.
¿Qué otras medidas ha implementado la administración Trump para reforzar la seguridad fronteriza?
Además de pintar el muro de negro, la administración Trump ha reiniciado la construcción del muro fronterizo y desplegado efectivos militares en la frontera. También se han aprobado fondos adicionales para reforzar el control fronterizo con tecnología de vanguardia y se han implementado políticas más estrictas para la detención y deportación de inmigrantes ilegales.
¿Qué impacto ha tenido la construcción del muro en los cruces fronterizos ilegales?
La administración Trump afirma que los cruces ilegales han disminuido significativamente desde que se implementaron estas medidas. Según datos del CBP, en marzo de 2025 se registraron apenas 7,180 cruces ilegales en la frontera suroeste, la cifra más baja desde que se tiene registro, respaldando la afirmación del gobierno de que la crisis fronteriza ha sido erradicada.
¿Qué críticas ha recibido la decisión de pintar el muro de negro?
La medida ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición. Estos grupos denuncian que la estrategia prioriza la disuasión física por encima de soluciones estructurales al fenómeno migratorio, tachando la medida de inhumana.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.