Barberos en Holguín promueven concurso para apoyar a niños con cáncer

Holguín se prepara para una nueva edición de la Batalla de Barberos, un concurso de talento, precisión y estilo que esta vez llega con un propósito solidario: recaudar donativos para la Sala de Oncología del Hospital Pediátrico de la provincia.

La convocatoria fue anunciada recientemente en redes sociales por Genesis Barber’s, Ruben’s y la Casa de Iberoamérica, organizadores de esta segunda parte del concurso en la categoría “Mejor Diseño Elegante”.

Captura Facebook / Casa de Iberoamérica

La cita será el miércoles 27 de agosto a las 9:00 a.m., en el portal de la Casa de Iberoamérica.

A diferencia de la edición anterior, los cortes serán completamente gratuitos y se aceptarán donativos voluntarios como forma de apoyo a la causa, convirtiendo el evento en una experiencia comunitaria que combina arte urbano, emprendimiento y solidaridad.

El reto técnico consistirá en replicar un elegante desvanecido, presentado previamente por los organizadores a través de Facebook, y que resalta por su sofisticación y complejidad.

Captura Facebook / Genesis Barber's

Los barberos deberán demostrar su rapidez, precisión y creatividad, trabajando contra el reloj sin comprometer la calidad.

Además de la técnica, se evaluará el porte y la seguridad del barbero, la limpieza y presentación de su estación de trabajo, la relación con el modelo y, por supuesto, los detalles finales del corte.

Los premios para esta edición incluyen productos profesionales como lacas, tintes, raquetas y peines, además de una certificación avalada a nivel nacional e internacional.

Todo esto libre de costo para los participantes, recalcaron los organizadores del encuentro de barberos.

La primera edición de la Batalla de Barberos tuvo lugar en el Parque San José, donde 18 profesionales compitieron por el mejor fade.

El ganador absoluto fue Jorge Vaillant Despaigne, quien se llevó los aplausos del público y el reconocimiento del jurado.

Aquel evento, organizado también por Genesis Barber’s, contó con el respaldo de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la Casa de Iberoamérica, y marcó un precedente en la provincia al visibilizar la barbería como una expresión cultural y una vía de emprendimiento.

Ahora, con esta segunda edición, la competencia se consolida como una plataforma para promover el talento joven, profesionalizar el oficio y, al mismo tiempo, contribuir a una causa profundamente humana.

La barbería en Holguín ya no es solo estilo y destreza: también puede ser solidaridad.

