¿Caro o barato? Este es el precio que pagó una cubana por hacerse la keratina en Cuba

Una joven cubana identificada en TikTok como @anita.cubanita64 sorprendió a sus seguidores al contar cuánto le costó hacerse la keratina en Cuba, en medio de las difíciles condiciones económicas que enfrenta la isla.

“Siento que necesitaba arreglarme el pelo, lo tenía destruido y sin salud. Por suerte no quitaron la corriente y aquí estaba sufriendo con el olor fuerte ese”, explicó la joven en el video, mientras mostraba el proceso y el resultado de su tratamiento capilar.

Según contó, el procedimiento le costó 9 dólares, lo que desató una ola de comentarios entre usuarios de otros países que consideran el precio muy bajo.

“A mí me estuvo costando 9 dólares, no sé cuánto te cobrarán a ti. Este fue el resultado y me encantó”, añadió, señalando que se sintió satisfecha con el cambio y acompañando su publicación con la frase: “Este es el precio de los productos de belleza en Cuba”.

La publicación generó múltiples reacciones, especialmente de internautas en países como Chile y Costa Rica, quienes comentaron que en sus lugares de residencia el mismo tratamiento puede costar varias veces más.

El video acumula miles de visualizaciones y reabre el debate sobre los precios de servicios de belleza en la isla, en un contexto donde la dolarización parcial de la economía y la escasez de productos básicos marcan el día a día de muchos cubanos.

