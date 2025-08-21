Alexander Delgado, fundador y líder del exitoso grupo Gente de Zona, cumple 46 este 21 de agosto en Miami y arrancó su nueva edad con una fiesta llena de cubanía, emociones y mucho ritmo. Considerado uno de los grandes impulsores del reguetón cubano en la escena internacional, el artista festejó una nueva vuelta al sol rodeado de sus seres queridos en su restaurante Lo D´Alex, donde no faltaron la música, el sabor criollo y las muestras de cariño.

El Monarca lleva décadas dejando huella en la música urbana. Desde los inicios de Gente de Zona en La Habana a finales de los 90, hasta sus colaboraciones internacionales con estrellas como Marc Anthony, Enrique Iglesias y Jennifer Lopez, ha sido una figura clave en la expansión del reguetón y el sonido cubano por el mundo. Su estilo, que mezcla lo urbano con la tradición tropical de la isla, lo ha convertido en un referente dentro y fuera de Cuba.

Durante la celebración, uno de los momentos más especiales fue cuando su compañero Randy Malcom subió al escenario del restaurante para dedicarle unas palabras que emocionaron a todos: "Que siempre mantengas esa sonrisa y esa energía, porque con eso te ganaste a toda Cuba y al mundo entero. Solo quiero decirte que te amo y que cumplas muchos más."

También sus hijos Kuki y Alex Junior, le dedicaron mensajes entrañables en redes sociales. Alex Jr. lo llamó “el mejor papá del mundo” y le agradeció por su amor, guía y protección. Kuki, que estuvo presente en la fiesta, le escribió: "Un año más de vida, un año más liderando, un año lleno de éxitos. Arriba, donde te mereces. Te amo, gracias, gracias, gracias."

Este 2025 es un año de celebraciones para Alexander Delgado, quien no solo festeja su cumpleaños, sino también los 25 años de Gente de Zona. Su más reciente proyecto, Reparto by Gente de Zona, donde colaboran con nuevas voces del género urbano, sigue abriéndose camino y ya recibió una nominación a los Premios Juventud. Y como ha demostrado una y otra vez, si hay algo que Alexander sabe hacer bien —además de música— es celebrar la vida con alegría, sabor y mucho corazón.

¡Muchas felicidades! ¡Que continúe la gozadera!

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre la fiesta de cumpleaños de Alexander Delgado