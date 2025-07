El Uniko estalla contra Alexander Delgado por "apropiarse" del reparto: "No, tú no formas parte"

El reguetonero cubano El Uniko volvió a alzar la voz contra Alexander Delgado, integrante de Gente de Zona, por lo que considera un intento de apropiación del reparto, uno de los géneros urbanos más populares entre los jóvenes cubanos.

En un video difundido en sus redes sociales, El Uniko cuestionó abiertamente la reciente incursión de Delgado en el género, tras colaborar con exponentes como Chocolate MC en sus más recientes producciones musicales.

“Tú no eres la gran vaina dentro del movimiento porque tú no lo mereces. No tenemos un conflicto personal, a no ser El Monarca que se lo tomó personal y me bloqueó. Pero es la realidad”, expresó El Uniko, visiblemente molesto.

Según el artista urbano, durante los años en que el reparto apenas generaba ingresos, figuras como Alexander Delgado no mostraron interés en apoyar el movimiento.

“Todo el tiempo que estuvimos haciendo esta música, cuando no daba un peso y ellos ya estaban facturando dinero, y buscamos apoyo en él, ellos nunca nos quisieron apoyar. Y ahora quieres venir en la última hora cuando nosotros somos el movimiento que está liderando… y tú decirle al mundo que formas parte? No, tú no formas parte”, sentenció.

La polémica entre exponentes del reparto y artistas establecidos como Gente de Zona no es nueva. El pasado 20 de junio, El Uniko ya había cargado contra Dale Pututi y el propio Alexander Delgado por su acercamiento reciente al género. En esa ocasión, también cuestionó que se intentara borrar el aporte de los pioneros del movimiento.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre la polémica entre El Uniko y Alexander Delgado por el género reparto