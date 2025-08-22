Gina Montaner rompe el silencio sobre la eutanasia de su padre, el escritor cubano Carlos Alberto Montaner

Vídeos relacionados:

“No me voy a vivir a España, me voy a morir a España”. Con esa frase, cargada de ironía y lucidez, el intelectual cubano Carlos Alberto Montaner resumió su decisión final tras abandonar Miami en 2022 para instalarse en Madrid y ejercer su derecho a la eutanasia, luego de varios años enfrentando una enfermedad neurodegenerativa severa.

El escritor, ensayista y referente del exilio cubano murió el 29 de junio de 2023, a los 80 años, rodeado de su esposa Linda, sus hijos y nietas, tras un proceso que él mismo definió como su última batalla por la libertad.

La historia íntima de esa despedida acaba de ser contada por su hija, Gina Montaner, en el libro “Deséenme un buen viaje. Memorias de una despedida”, y en un extenso testimonio concedido a BBC Mundo (Beatriz Díez, 21 de agosto de 2025).

Gina Montaner recuerda que fue ella quien acompañó a su padre en cada paso del proceso, desde la firma del testamento vital hasta las apelaciones cuando un neurólogo cuestionó su acceso a la eutanasia.

“Mi padre me pidió ayuda y no dudé. Fue un sacrificio enorme, pero también un acto de amor. Yo era su sherpa, la persona que lo acompañaba en la montaña más difícil”, confesó.

El escritor, diagnosticado con parálisis supranuclear progresiva, un tipo atípico de Parkinson que limita la movilidad, el habla y la claridad mental, se negó a esperar a quedar postrado en una cama.

“No quiero estar peor de lo que ya estoy”, dijo, enfrentándose a los obstáculos burocráticos de una ley que, pese a estar vigente en España desde 2021, suele exigir un deterioro extremo antes de aprobar el procedimiento.

Finalmente, el 29 de junio de 2023, Montaner eligió vestirse, afeitarse y despedirse con serenidad. Según relata Gina, pasó la mañana viendo las noticias, conversó con su familia y, poco después, les dijo con tranquilidad: “Estoy listo, no quiero esperar más. Deséenme un buen viaje”.

Un legado inseparable de Cuba

Nacido en La Habana en 1943 y exiliado desde adolescente, Montaner nunca dejó de pensar en Cuba. En sus últimos meses escribió dos columnas memorables, una sobre la obra teatral “Jacuzzi”, del dramaturgo cubano Junior García Aguilera, y otra titulada “Carta abierta a Miguel Díaz-Canel”, en la que volvió a insistir en que la isla tenía salidas posibles.

En su última columna, publicada en CiberCuba, Montaner confesó la tristeza de morir sin regresar a su país natal, pero reafirmó su confianza en que el futuro estaba en manos de los jóvenes cubanos.

“Murió con esa pena, pero también con un optimismo inquebrantable. Nunca dejó de creer en la libertad de Cuba”, recuerda Gina.

Montaner fue un hombre que defendió toda su vida el derecho a vivir y a pensar libremente. Para su hija, su decisión final no fue un acto de desesperación, sino de coherencia.

“Mi padre no fue más valiente que quienes eligen quedarse hasta el final. Lo que sí fue es una persona resuelta en lo que quería y creía. No quería agonizar lentamente; quería despedirse con dignidad”, explicó Gina.

Su familia, aunque atravesada por el dolor, lo acompañó en paz. “Nosotros estábamos deshechos, pero su serenidad era tan pasmosa que nos contagiaba. Se fue tranquilo, con el semblante relajado, fiel a sí mismo”.

Dos años después, Gina asegura que logró perdonarse a sí misma por ayudarlo y que ve en ese proceso una prueba de amor absoluto. “Cuidarlo y, al mismo tiempo, pelear junto a él para que pudiera morir pronto fue lo más duro de mi vida, pero también lo más honesto. Respetar su voluntad fue la única manera de honrarlo”.

Carlos Alberto Montaner se marchó lúcido, libre y profundamente ligado a Cuba. Su último viaje no fue solo hacia la muerte, sino hacia la coherencia plena con sus ideas, esas que lo convirtieron en una voz imprescindible para el exilio y en un referente para varias generaciones de cubanos.

