Histórico: Por primera vez dos hermanas representarán a Cuba en concursos de belleza globales

Dos hermanas cubanas han hecho historia al convertirse en las primeras en representar juntas a la Isla en certámenes de belleza internacionales. Rachel y Jennifer Chang, coronadas el pasado 16 de agosto en Hialeah Gardens, Florida, llevarán la bandera cubana a dos de los escenarios más prestigiosos del mundo: Miss Earth y Miss Globe.

Un reporte de PageAnt Circle destacó que el hecho marca un hito sin precedentes en la historia de los concursos de belleza para Cuba.

Rachel fue proclamada Miss Earth Cuba 2025, mientras que Jennifer recibió el título de Miss Globe Cuba 2025, ambas en una ceremonia cargada de cultura y elegancia.

“Que dos hermanas representen a nuestra nación a tan alto nivel es verdaderamente histórico y un testimonio del talento y la determinación de las mujeres cubanas”, celebró Fátima Coello, directora nacional de Nuestra Belleza Nacional Cuba.

En su cuenta de Instagram, Rachel Chang expresó que su coronación “es más que una corona; es un llamado”, aludiendo a su campaña “Silver Lining”, inspirada en su libro The Little Fire Princess, con la que busca empoderar a niños y jóvenes.

“Lo que hace que este momento sea verdaderamente histórico es que mi hermana y yo fuimos coronadas en el mismo año, cada una con un título internacional para Cuba”, escribió.

Por su parte, Jennifer compartió su emoción al convertirse en la segunda cubana en la historia en competir en Miss Globe. “Aún más especial, fui coronada junto a mi hermana, Miss Earth Cuba 2025, convirtiéndonos en las primeras hermanas de la historia en ganar juntas”.

Más que belleza: trayectoria y compromiso

Las hermanas Chang no son desconocidas para la audiencia cubana. En 2021 lanzaron el tema God Free Us/Dios nos libre, una canción de protesta tras las manifestaciones del 11J, en la que clamaron por la libertad de Cuba y denunciaron la crisis migratoria y social que empujaba a muchos a lanzarse al mar.

El videoclip, dirigido por Jennifer y escrito en parte por Rachel, fue descrito por los usuarios como “un grito de libertad desde el corazón”.

Antes de eso, ya eran conocidas como animadoras de los Miami Dolphins y creadoras de contenido cultural en su canal de YouTube, donde mostraron coreografías con referencias a La Habana y símbolos de la Isla.

Rumbo a escenarios internacionales

Rachel se prepara para representar a Cuba en la edición número 25 de Miss Earth, que se celebrará en noviembre en Filipinas, una plataforma dedicada a la defensa del medio ambiente y la sostenibilidad.

Desde la cuenta oficial del certamen se destacó su misión de empoderar a los jóvenes a través de la educación, la narración y el respeto por la naturaleza.

Jennifer, por su parte, viajará a Albania para competir en Miss Globe 2025, el certamen internacional más antiguo del mundo, donde se exaltan la cultura y la amistad entre naciones.

Unidas, las hermanas Chang llevarán a Cuba no solo en sus coronas, sino también en sus voces y trayectorias, convertidas en símbolos de resiliencia, cultura y hermandad.

