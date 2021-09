Hermanas Jennifer y Rachel Chang dedican canción a la libertad de Cuba

Hermanas Jennifer y Rachel Chang Foto © Facebook / Jennifer Chang

Las hermanas cubana Jennifer y Rache Chang dedican su nueva canción a la libertad de Cuba en español e inglés para “llegar a más personas en diferentes idiomas para que nos ayuden”.

En su canal de YouTube difunden el tema que titularon “God Free Us/Dios nos libre”, porque como dice el último verso de su canción “cuando no nos queda nadie a quien acudir/solo nos queda Dios”.

“Esta es la primera canción de protesta en español e inglés, después de las manifestaciones del 11 de julio y posteriores en Cuba. Esperamos llegar a más personas en diferentes idiomas para que nos ayuden y que personas de buena voluntad puedan seguir uniéndose. Viva América Latina libre. Viva Cuba Libre”, dijeron las hermanas en la descripción del video.

Igual refieren que la canción fue escrita por “Rachel Chang y anónima”, además de que el videoclip del tema fue dirigido por Jennifer Chang, quien es conocida también como "JenniFire" en otros perfiles en redes sociales.

En la canción hacen referencia a los balseros que se ahogaron en el intento de llegar a los Estados Unidos, al contar la historia de una joven que fue jinetera de adolescente y que quiso una mejor vida para ella y su familia.

“Cruzo las aguas/ Con alegría/ Se fue pal mar/ Y no sabía/ Ella quería/ Vivir su vida/ Por su mama/ Que ya no comía/ Vendió su cuerpo/ Cuando era niña/ Ya no podía/ Con la hipocresía/ Queria paz/ Quería vida/ Se fue pal agua/ Y no tocó la orilla/”, dice la canción.

Las hermanas Chang residen en Miami pero nacieron en La Habana y son conocidas, además, por sus videos donde muestran sus dotes como bailarinas, además de que fueron animadoras del Miami Dolphins.

Recién Jennifer Chang dio a conocer en su perfil de Facebook que audicionaría para “Nuestra Belleza Latina”. Dijo que ese era uno de sus sueños desde niña.

El video de la canción acumula más de 20,500 vista y mil Like.

Los usuarios de su canal le han comentado que “es un mensaje poderoso” y “un grito de libertad desde el corazón”.