Una mujer latina vivió el encuentro de su vida cuando se cruzó en un pasillo con una leyenda viva del fútbol: Leo Messi. Nerviosa y con evidente emoción, no dudó en sacar el móvil y pedirle a otra persona que grabara ese momentazo con la estrella del Inter Miami. “¡Hola, amor, mira!”, dice la mujer, visiblemente alterada, mientras enfoca al futbolista.

Messi, con su habitual sencillez, se detuvo, sonrió y se prestó sin problemas para el video. Pero lo más simpático vino después: la señora, aún grabando, aclaró que el saludo era para su esposo, y le dijo: “Gredito Colón es mi pareja”. Messi, algo confundido al principio, respondió con naturalidad: “Ah, pensaba que era para ti”. Ese intercambio breve, espontáneo y muy humano fue suficiente para desatar carcajadas en redes sociales.

En internet muchos usuarios la identificaron como cubana, aunque otros señalan que en realidad podría ser venezolana. Sea como sea, su carisma conquistó a medio mundo. Los comentarios no se hicieron esperar: “Ella súper humilde al verlo”, “Una de las elegidas de Dios”, “Me identifico con esa señora”. Y también los más sabrosos: “Yo me encuentro a Messi y me da un infarto”, “Hoy conocí la envidia”, “Colón ya puede morir en paz” o “El esposo ahora querrá que ella le haga cucharita con la mano que grabó el video”.

Más allá de la anécdota divertida, el episodio refleja algo muy latino —y muy caribeño también—: la espontaneidad para reaccionar, la naturalidad para acercarse a una figura famosa sin formalidades, y esa capacidad única de convertir un instante cualquiera en una historia para contar toda la vida. Para ella, fue una sorpresa. Para su esposo, un regalo inesperado. Y para el resto, un video que retrata con calidez y humor lo mejor del carácter latino.

Messi, por su parte, volvió a demostrar que no solo es grande en la cancha. También lo es en los detalles, en la cercanía con la gente y en su capacidad para regalarle a una desconocida —que quizás es cubana, quizás venezolana— un momento que ya es viral.

