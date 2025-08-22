Infantino entrega a Trump el trofeo del Mundial: “Solo los ganadores lo alzan”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sorprendió este viernes en la Casa Blanca al ofrecerle al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostener el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, durante el anuncio oficial del sorteo del Mundial 2026.

Desde el Despacho Oval, Infantino recordó que “solo los presidentes de países, el presidente de la FIFA y los ganadores del Mundial pueden sostenerlo. El último en levantarlo fue Lionel Messi de Argentina”, subrayó.

Acto seguido, entregó el trofeo a Trump, quien lo sostuvo sonriente antes de bromear: “¿Puedo quedármelo?”.

El gesto se produjo en el marco de la confirmación de que el sorteo del Mundial se realizará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C., y no en Las Vegas como se había previsto inicialmente.

Trump aprovechó la ocasión para referirse al recinto como el “Trump-Kennedy Center”, en alusión a las renovaciones que su administración ha promovido en el histórico centro cultural.

“Es probablemente el acontecimiento más grande del deporte”, declaró Trump sobre el Mundial, que en 2026 se disputará en Estados Unidos, Canadá y México con la participación récord de 48 selecciones y 104 partidos.

Infantino destacó la magnitud global del evento: “El sorteo será transmitido en vivo en todo el mundo y lo verán mil millones de personas”.

El formato de la competición incluirá 12 grupos de cuatro equipos cada uno, avanzando a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo junto a los ocho mejores terceros.

Aunque la ceremonia proyecta una imagen de celebración y prestigio deportivo, persisten las inquietudes de parte de la afición internacional.

Diversos colectivos de inmigrantes han expresado su temor a que las políticas migratorias endurecidas bajo Trump puedan traducirse en redadas y detenciones en las ciudades anfitrionas del evento.

El sorteo de diciembre será, además de un momento deportivo clave, un escenario simbólico que pone en tensión la imagen internacional de Estados Unidos como anfitrión del torneo más importante del fútbol mundial.

