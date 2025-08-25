Alerta en Florida: Buscan a la esquiva "serpiente arcoíris", una de las más raras del estado

Vídeos relacionados:
Las autoridades de vida silvestre de Florida han lanzado un llamado urgente a residentes y visitantes para ayudar a encontrar a la enigmática serpiente arcoíris, una especie tan rara que no se ha visto en más de cinco años y que podría estar en peligro de desaparecer del estado.
La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) explicó que este reptil no venenoso, de cuerpo negro iridiscente con franjas rojas y escamas amarillentas en la barbilla, depende casi exclusivamente de las anguilas americanas como alimento. La drástica disminución de esa especie, junto con la pérdida de hábitat y enfermedades fúngicas, ha llevado a la serpiente arcoíris al borde de la desaparición.
“Necesitamos la ayuda de los floridanos y los visitantes para comprender mejor dónde aún se encuentran las serpientes arcoíris en el estado. Cada informe de avistamiento nos proporciona información valiosa sobre su distribución actual y nos ayuda a evaluar la salud de la especie en Florida”, declaró Kevin Enge, investigador del Instituto de Investigación de Pesca y Vida Silvestre de la FWC, citado por CBS News Miami.
Una especie casi fantasmal
Durante décadas, la serpiente arcoíris fue considerada prácticamente invisible. El último avistamiento confirmado ocurrió en febrero de 2020, cuando una excursionista fotografió un ejemplar de más de un metro en el Bosque Nacional Ocala, al norte de Orlando. Antes de eso, no se había documentado ningún registro en esa zona desde 1969.
Incluso una subespecie que habitaba en Fisheating Creek, en el condado de Glades, desapareció de los registros desde 1952, lo que refuerza la sensación de estar frente a una criatura casi mítica.
El llamado de las autoridades llega apenas días después de la Python Challenge 2025, un concurso que movilizó a cientos de cazadores para controlar a las serpientes invasoras en los Everglades.
Jonathan Veach, portavoz de la FWC, explicó a The Palm Beach Post (USA TODAY NETWORK - Florida) que es posible que se hayan producido avistamientos en los últimos años, pero “no se reportaron o nunca nos enteramos de ellos”.
Por eso, recalcan la importancia de que cualquier persona que crea haber visto una serpiente arcoíris lo notifique de inmediato a través del portal oficial de la FWC y, de ser posible, acompañe el reporte con fotografías.
“Cada imagen puede marcar la diferencia en los esfuerzos de conservación”, señalaron las autoridades.
Cómo identificarla
La serpiente arcoíris (Farancia erytrogramma) es inofensiva para los humanos. Mide entre 90 y 120 cm, tiene un brillo azul violáceo con franjas rojas que recorren su lomo y escamas amarillas con manchas violetas en la barbilla.
Su aspecto único la convierte en una joya de la fauna del sureste estadounidense, pero también en un símbolo de lo frágil que puede ser el equilibrio natural.
Preguntas frecuentes sobre la búsqueda de la serpiente arcoíris en Florida
¿Por qué es importante encontrar la serpiente arcoíris en Florida?
La serpiente arcoíris es una especie rara y no venenosa que podría estar en peligro de desaparecer en Florida. Su hallazgo contribuye a comprender mejor su distribución y salud, además de ser crucial para los esfuerzos de conservación. La disminución de su principal alimento, las anguilas americanas, y la pérdida de hábitat son factores que amenazan su supervivencia.
¿Cómo se puede identificar una serpiente arcoíris?
La serpiente arcoíris se caracteriza por su cuerpo negro iridiscente con franjas rojas y escamas amarillentas en la barbilla. Mide entre 90 y 120 cm y tiene un brillo azul violáceo, lo que la hace muy distintiva y fácil de reconocer si se llega a encontrar en su hábitat natural en Florida.
¿Qué deben hacer los residentes si ven una serpiente arcoíris?
Los residentes deben notificar de inmediato cualquier avistamiento de la serpiente arcoíris a través del portal oficial de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC). Es importante acompañar el reporte con fotografías si es posible, ya que cada imagen puede ser vital para los esfuerzos de conservación de esta especie.
¿Cuál es la relación entre la Python Challenge y la serpiente arcoíris?
Aunque la Python Challenge se centra en la captura de pitones birmanas, una especie invasora, ambos esfuerzos reflejan la importancia de la conservación de la fauna en Florida. La protección de especies nativas como la serpiente arcoíris y el control de especies invasoras como las pitones birmanas son cruciales para preservar el equilibrio ecológico en los Everglades y otras áreas naturales del estado.
